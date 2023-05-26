Белгородец получил ранения во время обстрела ВСУ

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 19:27
Updated Сегодня, 19:27
Весь вечер 26 мая со стороны Украины атаковали Шебекинский округ. РСЧС-оповещения пришли жителям трёх сёл: Муром, Новая Таволжанка и Безлюдовка. При этом прилёты зафиксировали в самом Шебекино, об обстреле которого не упоминалось.
Губернатор сообщил о новом пострадавшем — мужчина получил лёгкие ранения головы и правой ноги. Ему оказали медпомощь в ЦРБ и отправили на амбулаторное лечение, домой.
Подробнее о повреждениях в Шебекино рассказал Вячеслав Гладков:
«Осколками снарядов повреждены кровли двух частных домовладений, также различные повреждения зафиксированы в шести легковых автомобилях, разбиты дорожное полотно и светофор. Есть повреждение уличного газопровода».
Напомним, сегодня уже сообщалось о пострадавшей в Новой Таволжанке. Женщина получила ранения ещё днём — рук, ног и головы. она находится в среднем состоянии тяжести, в больнице.