Белгородец получил ранения во время обстрела ВСУ

Весь вечер 26 мая со стороны Украины атаковали Шебекинский округ. РСЧС-оповещения пришли жителям трёх сёл: Муром, Новая Таволжанка и Безлюдовка. При этом прилёты зафиксировали в самом Шебекино, об обстреле которого не упоминалось.