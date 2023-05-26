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Published Сегодня, 19:11

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Белгородец получил ранения во время обстрела ВСУ

26 мая 2023, 19:11
Фото: Telegram-канал "ШО Шебекино"
Это уже второй пострадавший 26 мая. У мужчины остались лёгкие ранения головы и ноги. После помощи медиков шебекинца отправили домой, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Весь вечер 26 мая со стороны Украины атаковали Шебекинский округ. РСЧС-оповещения пришли жителям трёх сёл: Муром, Новая Таволжанка и Безлюдовка. При этом прилёты зафиксировали в самом Шебекино, об обстреле которого не упоминалось.

Губернатор сообщил о новом пострадавшем — мужчина получил лёгкие ранения головы и правой ноги. Ему оказали медпомощь в ЦРБ и отправили на амбулаторное лечение, домой.

Подробнее о повреждениях в Шебекино рассказал Вячеслав Гладков:

«Осколками снарядов повреждены кровли двух частных домовладений, также различные повреждения зафиксированы в шести легковых автомобилях, разбиты дорожное полотно и светофор. Есть повреждение уличного газопровода».

Напомним, сегодня уже сообщалось о пострадавшей в Новой Таволжанке. Женщина получила ранения ещё днём — рук, ног и головы. она находится в среднем состоянии тяжести, в больнице.

Фото: Telegram-канал "ШО Шебекино"
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#Алина Харина#Обстрел#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Происшествия#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Пострадавшие
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