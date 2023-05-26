Апелляционный суд оправдал врача, из-за которого юная белгородка потеряла яичник

Напомним, в 2022 году молодая оскольчанка попала в больницу с острой болью в животе, но необходимую помощь так и не получила. Мать девушки считает, что беда с её дочерью произошла из-за бездействия гинеколога. По данному факту возбудили уголовное дело, но вскоре его закрыли. При этом ранее версию о том, что медпомощь была оказана несвоевременно, подтвердила экспертиза.