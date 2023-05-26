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Апелляционный суд оправдал врача, из-за которого юная белгородка потеряла яичник

26 мая 2023, 15:11
Фото: 1MI
Ранее Староосколький городской суд признал гинеколога виновной во врачебной ошибке. Апелляционный суд постановление отменил, сообщает «Фонарь».

Напомним, в 2022 году молодая оскольчанка попала в больницу с острой болью в животе, но необходимую помощь так и не получила. Мать девушки считает, что беда с её дочерью произошла из-за бездействия гинеколога. По данному факту возбудили уголовное дело, но вскоре его закрыли. При этом ранее версию о том, что медпомощь была оказана несвоевременно, подтвердила экспертиза.

Староосколький городской суд признал виновной во врачебной ошибке местного гинеколога. Судя по документам, девочка-подросток потеряла левый яичник и фаллопиеву трубу из-за некачественно оказанных медицинских услуг.

Однако Белгородский областной суд решение суда первой инстанции отменил, сообщает «Фонарь». В документах указано, что «апелляционный суд глубоко убеждён, что медицина не является точной наукой», а судья «теряется в догадках, по каким особым непостижимым ему профессиональным или иным качествам суд первой инстанции отдал предпочтение столичному комиссионному заключению» о вине врача.

В решение также сказано, что «не каждая медицинская помощь должна быть успешна и эффективна и приводить к благоприятному исходу».

По словам мамы подростка, решение суд принял без новых доказательств, без экспертиз, а в апелляции сказано, что в показаниях обвиняемой нет сомнений.

Мама оскольчанки добавила, что если так дальше продолжится, врачей вообще привлекать не будут к ответственности.

В настоящее время женщина планирует подавать кассационную жалобу, чтобы обжаловать решение апелляционного суда. Она также рассказала, что уже написала заявление в ФСБ и попросила проверить контакты врача с судьёй. Ещё белгородка отправила председателю российского Следкома Александру Бастрыкину обращение с просьбой разобраться в принятом судом решении.

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#Врачебная ошибка#Суд#Кристина Семенчук#Апелляция#Гинеколог#Общество#Старый Оскол
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