141 снаряд выпустили ВСУ по Грайворонскому округу Белгородской области

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
ВСУ накануне выпустили 141 снаряд по Грайворонскому горокругу. Сильнее всего досталось селу Козинка, в котором насчитали не менее 132 прилётов. Противник ударил по пограничному пропускному пункту. Имеются разрушения дорожного полотна и тротуаров.
Три снаряда ударили по Грайворону. Пострадали пять частных домов. В них выбило окна, посекло заборы и фасады. Также разрушена одна пристройка, осколками снаряда посекло одну машину.
В селе Глотово зафиксировали прилёты шести снарядов. Один дом разрушило полностью, ещё в двух пострадали окна, фасады и заборы. Взрывной волной зацепило здание магазина и местного ДК — выбило окна.
Кроме того, округ атаковали беспилотники и ракеты. Удалось сбить один дрон и две ракеты.