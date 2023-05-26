141 снаряд выпустили ВСУ по Грайворонскому округу Белгородской области

ВСУ накануне выпустили 141 снаряд по Грайворонскому горокругу. Сильнее всего досталось селу Козинка, в котором насчитали не менее 132 прилётов. Противник ударил по пограничному пропускному пункту. Имеются разрушения дорожного полотна и тротуаров.