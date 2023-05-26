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141 снаряд выпустили ВСУ по Грайворонскому округу Белгородской области

26 мая 2023, 09:12
Фото: 1MI

Вячеслав Гладков рассказал о последствиях очередных обстрелов Грайворонского округа

В Козинке насчитали 132 прилёта. Под обстрелом ещё были Грайворон и Глотово. Ежедневную сводку по обстрелам опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ накануне выпустили 141 снаряд по Грайворонскому горокругу. Сильнее всего досталось селу Козинка, в котором насчитали не менее 132 прилётов. Противник ударил по пограничному пропускному пункту. Имеются разрушения дорожного полотна и тротуаров.

Три снаряда ударили по Грайворону. Пострадали пять частных домов. В них выбило окна, посекло заборы и фасады. Также разрушена одна пристройка, осколками снаряда посекло одну машину.

В селе Глотово зафиксировали прилёты шести снарядов. Один дом разрушило полностью, ещё в двух пострадали окна, фасады и заборы. Взрывной волной зацепило здание магазина и местного ДК — выбило окна.

Кроме того, округ атаковали беспилотники и ракеты. Удалось сбить один дрон и две ракеты.

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#Обстрел#Происшествия#Белгородская область#Грайворон#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Беспилотник#Наталья Корявых
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