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Жителей Грайворонского округа не устроила организация эвакуации

25 мая 2023, 17:25
Фото: 1MI
На жалобу в прямом эфире ответил глава региона, он пообещал разобраться в ситуации.

В ходе вечернего прямого эфира жительница Грайворонского округа объяснила губернатору Вячеславу Гладкову, что в день прорыва ДРГ выбираться из округа им пришлось своими силами.

Родственников за нами не пустили, администрация нас не вывезла. Мы сутки сидели без связи, нас было восемь человек: два инвалида, трое детей и взрослые. Выехать мы смогли только в 15:00 23 мая, а потом самостоятельно добирались до ПВР в Ракитянском районе.
рассказала о случившемся женщина

Глава региона выслушал женщину и пообещал разобраться в произошедшем.

Большая часть населения выезжала самостоятельно. Дал поручение Совету безопасности, чтобы они выяснили, почему вам не смогли оказать своевременную помощь. Завтра они мне доложат.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что украинская диверсионная группа проникла в Грайворонский городской округ 22 мая. На территории Белгородской области группа пробыла около суток: уже 23 мая Минобороны и силовики смогли вытеснить последнего члена группы из региона.

Гладков рассказал о состоянии белгородцев, пострадавших при прорыве ДРГ
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#Александра Склярова#ДРГ#Атака ДРГ на Белгородскую область#Эвакуация жителей#Жалоба#Происшествия#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков
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