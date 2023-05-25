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ВСУ атаковали село в Шебекинском округе

25 мая 2023, 19:01
Фото: 1MI
Сообщения об обстреле получили жители Мурома.
Сюжет
Обстрел

Жители села Муром Шебекинского городского округа в 21:52 получили СМС-оповещения от РСЧС об обстреле их населённого пункта. Белгородцев попросили срочно спуститься в укрытия.

Пока не известно, есть ли какие-либо последствия обстрела. Власти ещё не комментировали произошедшее.

Кроме этого, 25 мая ВСУ атаковали село Сурково, дважды Новую Таволжанку в Шебекинском округе и село Козинка в Грайворонском округе.

Гладков рассказал о последствиях обстрела белгородского села
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#РСЧС#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Шебекинский горокруг
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