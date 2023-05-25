ВСУ атаковали село в Шебекинском округе

Posted Сегодня, 19:01
Published Сегодня, 19:01
Modified Сегодня, 19:03
Updated Сегодня, 19:03
Жители села Муром Шебекинского городского округа в 21:52 получили СМС-оповещения от РСЧС об обстреле их населённого пункта. Белгородцев попросили срочно спуститься в укрытия.
Пока не известно, есть ли какие-либо последствия обстрела. Власти ещё не комментировали произошедшее.
Кроме этого, 25 мая ВСУ атаковали село Сурково, дважды Новую Таволжанку в Шебекинском округе и село Козинка в Грайворонском округе.