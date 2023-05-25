Волонтеры Металлоинвеста присоединились к федеральной акции «Марафон рек»

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
Проект стал масштабным продолжением «Дня Волги» — инициативы жителей приволжских городов в конце весны приводить в порядок свое побережье.
Задача, которую поставили перед собой организаторы в этом году, — привлечь к проблеме загрязнения прибрежных территорий как можно больше людей и поддержать нацпроект «Экология».
В Старом Осколе работники Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова вместе с детьми освободили от мусора территорию берега реки Осколец недалеко от городского пляжа «Юность».
Место выбрали не случайно: в шаговой доступности находятся жилые районы, поэтому сюда часто приходят прогуляться, отдохнуть у костра или порыбачить. И, к сожалению, некоторые люди забывают убрать за собой мусор.
— Многие не понимают, что землю пора спасать от тонн пластика и стекла в лесу и на берегах водоемов, — говорит Артем Шаткус, сотрудник управления внутренних социальных программ и развития социальных объектов ОЭМК. — Важно поддерживать в чистоте природные объекты, рядом с которыми мы живем и отдыхаем. Для подрастающего поколения это хороший пример. Дети должны понять, что к природе нужно относиться бережно.
Начальник участка цеха отделки проката ОЭМК Антон Хаустов впервые участвовал в волонтерском мероприятии. На уборку взял девятилетнюю дочь Арину. Мужчина часто бывает с семьей в этих местах. Для него важно, чтобы дети видели вокруг красоту природы, а не выброшенные в кусты бутылки.
— Я бы устраивал акции по спасению земли пару раз в месяц, чтобы детям после нас осталось не помойка, а чистая и красивая природа, — поделился Антон.
Убрать родные сердцу места пришел и начальник хозяйственной службы автотракторного управления Лебединского ГОКа Евгений Селезнев вместе с дочками-двойняшками Варварой и Софьей. Он с детства живет по соседству с Оскольцом и знает здесь каждую тропку. Всю юность гулял с приятелями в этих местах, купался в реке и удил рыбу.
Взрослые и дети потрудились на славу. За час волонтеры собрали грузовик мусора: пластиковые и стеклянные бутылки от напитков, контейнеры от рыболовных наживок, упаковки от продуктов.
Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова