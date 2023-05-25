Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Изображение материала

Волонтеры Металлоинвеста присоединились к федеральной акции «Марафон рек»

25 мая 2023, 06:31
Фото Валерия Воронова
Сотрудники Металлоинвеста из Старого Оскола, Губкина, Железногорска и Москвы приняли участие в федеральной экологической акции по очистке берегов водоемов «Марафон рек».

Проект стал масштабным продолжением «Дня Волги» — инициативы жителей приволжских городов в конце весны приводить в порядок свое побережье.

Задача, которую поставили перед собой организаторы в этом году, — привлечь к проблеме загрязнения прибрежных территорий как можно больше людей и поддержать нацпроект «Экология».

В Старом Осколе работники Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова вместе с детьми освободили от мусора территорию берега реки Осколец недалеко от городского пляжа «Юность».

Место выбрали не случайно: в шаговой доступности находятся жилые районы, поэтому сюда часто приходят прогуляться, отдохнуть у костра или порыбачить. И, к сожалению, некоторые люди забывают убрать за собой мусор.

Фото Валерия ВороноваФото Валерия Воронова
Фото Валерия ВороноваФото Валерия Воронова
Фото Валерия ВороноваФото Валерия Воронова
Фото Валерия Воронова

— Многие не понимают, что землю пора спасать от тонн пластика и стекла в лесу и на берегах водоемов, — говорит Артем Шаткус, сотрудник управления внутренних социальных программ и развития социальных объектов ОЭМК. — Важно поддерживать в чистоте природные объекты, рядом с которыми мы живем и отдыхаем. Для подрастающего поколения это хороший пример. Дети должны понять, что к природе нужно относиться бережно.

Начальник участка цеха отделки проката ОЭМК Антон Хаустов впервые участвовал в волонтерском мероприятии. На уборку взял девятилетнюю дочь Арину. Мужчина часто бывает с семьей в этих местах. Для него важно, чтобы дети видели вокруг красоту природы, а не выброшенные в кусты бутылки.

— Я бы устраивал акции по спасению земли пару раз в месяц, чтобы детям после нас осталось не помойка, а чистая и красивая природа, — поделился Антон.

Убрать родные сердцу места пришел и начальник хозяйственной службы автотракторного управления Лебединского ГОКа Евгений Селезнев вместе с дочками-двойняшками Варварой и Софьей. Он с детства живет по соседству с Оскольцом и знает здесь каждую тропку. Всю юность гулял с приятелями в этих местах, купался в реке и удил рыбу.

Взрослые и дети потрудились на славу. За час волонтеры собрали грузовик мусора: пластиковые и стеклянные бутылки от напитков, контейнеры от рыболовных наживок, упаковки от продуктов.

Наталья Хаустова

Фото Валерия Воронова

Читайте также:
На ОЭМК начался монтаж основного оборудования второго и третьего шаропрокатных становПредседатель профкома ОЭМК возглавил горно-металлургический профсоюз БелгородчиныНа ОЭМК прошла церемония награждения лауреатов премии имени А. А. Угарова
#Артем Черненко#Белгородская область#Оэмк#Металлоинвест
Подпишитесь
Гладков рассказал о состоянии белгородцев, пострадавших при прорыве ДРГ
Сегодня, 05:19
«Мы воюем с Западом». Глава Грайворона Бондарев — о нападении украинских диверсантов
Сегодня, 07:00
«Белгородский автовокзал» присоединился к «Белгородскому автовокзалу»
Сегодня, 06:07
Газопровод и стоки? Жалоба белгородки на полигон ТБО попала к президенту
Сегодня, 06:13
Юрий Клепиков вручил ключи от квартир белгородцам, чьи дома были разрушены обстрелами
Сегодня, 09:05
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Сегодня, 06:00