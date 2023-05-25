Волонтеры Металлоинвеста присоединились к федеральной акции «Марафон рек»

— Многие не понимают, что землю пора спасать от тонн пластика и стекла в лесу и на берегах водоемов, — говорит Артем Шаткус, сотрудник управления внутренних социальных программ и развития социальных объектов ОЭМК. — Важно поддерживать в чистоте природные объекты, рядом с которыми мы живем и отдыхаем. Для подрастающего поколения это хороший пример. Дети должны понять, что к природе нужно относиться бережно.

