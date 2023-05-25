Водитель автобуса в Белгороде сбил светофор. Его починили

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
На днях водитель автобуса при неудачном манёвре сбил светофор на перекрёстке Ватутина — Костюкова. Объект уже восстановили.
Водитель автобуса повредил опору. Спустя сутки сотрудники БГБ восстановили светофорный объект и обеспечили безопасное движение на участке. Интересно, что ранее этот светофор уже сбивали.
23 мая на улице Сумской водитель сбил светофор и скрылся. Последствия ДТП уже устранили. Правоохранительные органы занимаются поисками нарушителя. Личность водителя пока не установили.
В январе на пересечении улицы Королёва и проспекта Ватутина водитель легковушки не вписался в поворот и врезался в опору со светофором. Последний пришлось увезти на ремонт.