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Водитель автобуса в Белгороде сбил светофор. Его починили

25 мая 2023, 09:03
Фото: скриншот из видео БГБ
На днях на перекрёстке проспекта Ватутина и улицы Костюкова снова сбили светофор. Водитель автобуса совершил неудачный манёвр на дороге. Объект уже восстановили, сообщили в Белгорблагоустройстве.

На днях водитель автобуса при неудачном манёвре сбил светофор на перекрёстке Ватутина — Костюкова. Объект уже восстановили.

Водитель автобуса повредил опору. Спустя сутки сотрудники БГБ восстановили светофорный объект и обеспечили безопасное движение на участке. Интересно, что ранее этот светофор уже сбивали.

23 мая на улице Сумской водитель сбил светофор и скрылся. Последствия ДТП уже устранили. Правоохранительные органы занимаются поисками нарушителя. Личность водителя пока не установили.

В январе на пересечении улицы Королёва и проспекта Ватутина водитель легковушки не вписался в поворот и врезался в опору со светофором. Последний пришлось увезти на ремонт.

Видео: БГБ
На улице Сумской в Белгороде водитель сбил светофор и скрылся
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Происшествия#ДТП#Светофор#Белгорблагоустройство#Видео
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