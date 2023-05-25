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Published Сегодня, 04:56

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В трёх районах Белгородской области этой ночью было неспокойно

25 мая 2023, 04:56
Фото: 1MI
О последствиях обстрелов рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что ночь с 24 по 25 мая в регионе прошла неспокойно. Три района подверглись обстрелам со стороны ВСУ.

Были обстрелы, пострадавших нет. По разрушениям, повреждениям. Сейчас утром проведем подомовой обход, проверим, обязательно сообщим, если они будут.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Уже поздним вечером РСЧС предупреждали об обстрелах двух населённых пунктов: сёл Дроновка и Головчино Грайворонского городского округа.

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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Последствия#Происшествия#СВО#Обстрел#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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