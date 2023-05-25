В трёх районах Белгородской области этой ночью было неспокойно

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что ночь с 24 по 25 мая в регионе прошла неспокойно. Три района подверглись обстрелам со стороны ВСУ.
Были обстрелы, пострадавших нет. По разрушениям, повреждениям. Сейчас утром проведем подомовой обход, проверим, обязательно сообщим, если они будут.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Уже поздним вечером РСЧС предупреждали об обстрелах двух населённых пунктов: сёл Дроновка и Головчино Грайворонского городского округа.