В соседней с Белгородской области закончила школу самая маленькая девушка страны

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Самая маленькая девушка России Полина Скорик закончила школу в Курской области. Она живёт в посёлке Глушково. Её рост — 80 см, а диагноз — аноуксетическая дисплазия, и она такая единственная в России.
Родилась Полина в августе 2005 года с ростом 42 см и весом 2,4 кг. Это ниже нормы, но на первый взгляд ничего особенного. Вскоре родители и врачи поняли, что девочка не растёт. Определить патологию удалось только в Санкт-Петербурге. Оказалось, что у девочки очень редкое и плохо изученное генетическое заболевание, останавливающее рост человека, пишет издание.
Во всем мире регистрируется только один такой случай на 140 миллионов человек. Пока с этим диагнозом живут не больше десяти человек. Эффективного лечения болезни нет до сих пор.
В школе у Полины тоже были проблемы — слишком высокая мебель. Только в 11 классе в её школе появился новый кабинет с подходящей мебелью.
Однако диагноз не помешал девушке сняться в кино. Она получила небольшую роль в сериале «Доктор Рихтер». По сюжету в семье родилась девочка с редким генетическим заболеванием и к концу серии врачи нашли способ её вылечить. В реальности — до этого далеко. Несмотря на заболевание, Полина участвовала в различных конкурсах и даже попала на телешоу.
В какой вуз поступать, курянка пока не определилась. Она рассматривает заочное обучение, но при этом мечтает о творческой карьере. Думала и о моделинге. Пока Полина готовится к выпускному - выбрала дизайн выпускного платья, сама подбирает ткани и руководит пошивом.