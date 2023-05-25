Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Изображение материала

В соседней с Белгородской области закончила школу самая маленькая девушка страны

25 мая 2023, 09:14
Фото: kursk-izvestia.ru
Полина Скорик живёт в посёлке Глушково. Рост девушки — 80 см. У неё диагноз аноуксетическая дисплазия, и она такая единственная в России.

Самая маленькая девушка России Полина Скорик закончила школу в Курской области. Она живёт в посёлке Глушково. Её рост — 80 см, а диагноз — аноуксетическая дисплазия, и она такая единственная в России.

Родилась Полина в августе 2005 года с ростом 42 см и весом 2,4 кг. Это ниже нормы, но на первый взгляд ничего особенного. Вскоре родители и врачи поняли, что девочка не растёт. Определить патологию удалось только в Санкт-Петербурге. Оказалось, что у девочки очень редкое и плохо изученное генетическое заболевание, останавливающее рост человека, пишет издание.

Во всем мире регистрируется только один такой случай на 140 миллионов человек. Пока с этим диагнозом живут не больше десяти человек. Эффективного лечения болезни нет до сих пор.

В школе у Полины тоже были проблемы — слишком высокая мебель. Только в 11 классе в её школе появился новый кабинет с подходящей мебелью.

Однако диагноз не помешал девушке сняться в кино. Она получила небольшую роль в сериале «Доктор Рихтер». По сюжету в семье родилась девочка с редким генетическим заболеванием и к концу серии врачи нашли способ её вылечить. В реальности — до этого далеко. Несмотря на заболевание, Полина участвовала в различных конкурсах и даже попала на телешоу.

В какой вуз поступать, курянка пока не определилась. Она рассматривает заочное обучение, но при этом мечтает о творческой карьере. Думала и о моделинге. Пока Полина готовится к выпускному - выбрала дизайн выпускного платья, сама подбирает ткани и руководит пошивом.

Фото: kursk-izvestia.ru
Число иностранцев с опасными заболеваниями увеличилось в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
24-летний футболист был вынужден закончить карьеру из-за наследственного заболеванияВ Белгородской области стало больше детей с генетическими заболеваниями
#Наталья Корявых#Курская область#Общество#Выпускной#Школа
Подпишитесь
Гладков подтвердил обнаружение боеприпаса в белгородском селе
Сегодня, 11:20
«Мы воюем с Западом». Глава Грайворона Бондарев — о нападении украинских диверсантов
Сегодня, 07:00
«Белгородский автовокзал» присоединился к «Белгородскому автовокзалу»
Сегодня, 06:07
Больше 120 раз за день Белгородскую область атаковали ВСУ
Сегодня, 11:42
Юрий Клепиков вручил ключи от квартир белгородцам, чьи дома были разрушены обстрелами
Сегодня, 09:05
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Сегодня, 06:00