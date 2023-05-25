В соседней с Белгородской области закончила школу самая маленькая девушка страны

Однако диагноз не помешал девушке сняться в кино. Она получила небольшую роль в сериале «Доктор Рихтер». По сюжету в семье родилась девочка с редким генетическим заболеванием и к концу серии врачи нашли способ её вылечить. В реальности — до этого далеко. Несмотря на заболевание, Полина участвовала в различных конкурсах и даже попала на телешоу.