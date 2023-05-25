В пунктах временного размещения находятся 230 жителей Грайворонского округа

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что 25 мая посетил жителей Грайворонского округа, которые сейчас проживают в пункте временного размещения в Яковлевском округе. На данный момент в ПВР находятся 230 жителей. Некоторые из них уже собирают свои вещи, чтобы вернуться домой.
Во время встречи глава региона ответил на вопросы грайворонцев.
Много было вопросов о безопасности. Много было вопросов о детских садах, школах, работодателях. Там, где можем, конечно, будем помогать. Самое главное, что люди живы и здоровы. Потихонечку отходят от страшного стресса. Очень хочется, чтобы жители такой стресс больше не испытывали в своей жизни.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что жители Головчино и Грайворона уже вернулись домой. В сёла Гора-Подол, Глотово и Козинка жители вернутся в ближайшее время. Также есть те, кто так и не уехал, и оставался в сёлах во время прорыва ДРГ.