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В пунктах временного размещения находятся 230 жителей Грайворонского округа

25 мая 2023, 17:47
Фото: Соцсети губернатора
К жителям, которые сейчас проживают в ПВР в Яковлевском округе, приехал губернатор. В ходе встречи Вячеслав Гладков ответил на интересующие их вопросы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что 25 мая посетил жителей Грайворонского округа, которые сейчас проживают в пункте временного размещения в Яковлевском округе. На данный момент в ПВР находятся 230 жителей. Некоторые из них уже собирают свои вещи, чтобы вернуться домой.

Во время встречи глава региона ответил на вопросы грайворонцев.

Много было вопросов о безопасности. Много было вопросов о детских садах, школах, работодателях. Там, где можем, конечно, будем помогать. Самое главное, что люди живы и здоровы. Потихонечку отходят от страшного стресса. Очень хочется, чтобы жители такой стресс больше не испытывали в своей жизни.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что жители Головчино и Грайворона уже вернулись домой. В сёла Гора-Подол, Глотово и Козинка жители вернутся в ближайшее время. Также есть те, кто так и не уехал, и оставался в сёлах во время прорыва ДРГ.

Гладков рассказал о состоянии белгородцев, пострадавших при прорыве ДРГ
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