Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Изображение материала

В пострадавшем из-за дронов белгородском посёлке начали восстановительные работы

25 мая 2023, 08:41
Фото: vk.com/pgt_bor
Восстанавливают и пострадавшее административное здание. Подробности сообщил глава Борисовского района Владимир Переверзев.
Сюжет
Обстрел

Глава Борисовского района Владимир Переверзев рассказал о ходе восстановительных работ в Борисовке. Ранее в поселке из-за атаки дронов пострадали административное здание и жилой дом, также повредило машины.

Повреждённую крышу частного дома успели переделать. Осталось провести незначительные внутренние работы.

Пострадало и административное здание. Специалисты обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов и оценили объём повреждений. Сотрудники учреждения при поддержке работников ЖКХ к концу рабочего дня практически навели порядок.

«Собственными силами выполнили мелкий ремонт по фасаду. Как отметили специалисты, самые серьёзные повреждения снаружи здания», — добавил глава муниципалитета.

Кроме того, после атаки пострадали два автомобиля, несколько окон и фасад соседнего многоквартирного дома. Подрядчик заказал необходимые для ремонта материалы.

Фото: vk.com/pgt_bor
Беспилотники и обстрелы: как ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки
Узнать подробнее
Читайте также:
Административные здания и дома пострадали после атаки беспилотников под БелгородомСистема ПВО сбила над Белгородским районом беспилотникУкраинский беспилотник сбросил взрывчатку на дорогу в Белгороде
#Наталья Корявых#Белгородская область#Борисовский район#Владимир Переверзев#Обстрел#Происшествия#Беспилотник#Ремонт#Восстановление
Подпишитесь
Гладков рассказал о состоянии белгородцев, пострадавших при прорыве ДРГ
Сегодня, 05:19
«Мы воюем с Западом». Глава Грайворона Бондарев — о нападении украинских диверсантов
Сегодня, 07:00
«Белгородский автовокзал» присоединился к «Белгородскому автовокзалу»
Сегодня, 06:07
Газопровод и стоки? Жалоба белгородки на полигон ТБО попала к президенту
Сегодня, 06:13
Юрий Клепиков вручил ключи от квартир белгородцам, чьи дома были разрушены обстрелами
Сегодня, 09:05
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Сегодня, 06:00