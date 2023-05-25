В пострадавшем из-за дронов белгородском посёлке начали восстановительные работы

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
Глава Борисовского района Владимир Переверзев рассказал о ходе восстановительных работ в Борисовке. Ранее в поселке из-за атаки дронов пострадали административное здание и жилой дом, также повредило машины.
Повреждённую крышу частного дома успели переделать. Осталось провести незначительные внутренние работы.
Пострадало и административное здание. Специалисты обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов и оценили объём повреждений. Сотрудники учреждения при поддержке работников ЖКХ к концу рабочего дня практически навели порядок.
«Собственными силами выполнили мелкий ремонт по фасаду. Как отметили специалисты, самые серьёзные повреждения снаружи здания», — добавил глава муниципалитета.
Кроме того, после атаки пострадали два автомобиля, несколько окон и фасад соседнего многоквартирного дома. Подрядчик заказал необходимые для ремонта материалы.