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В очереди 8000 человек: Белгород не сможет оперативно обеспечить жильём по соцнайму

25 мая 2023, 11:53
Фото: 1MI
Об этом стало известно в ходе заседания горсовета. При этом малоимущими и нуждающимися признали 1100 человек.

Во время заседания Белгородского горсовета депутат по одномандатному избирательному округу № 4 Екатерина Клоповская отметила, что в городе хорошо обстоят дела с предоставлением квартир детям-сиротам. При этом есть вопрос к предоставлению жилья по договору соцнайма.

За пять лет в этом вопросе не было никаких положительных решений. Как обстоят дела с предоставлением квартир очередникам по договору соцнайма?
Екатерина Клоповская

На вопрос ответил руководитель жилищного управления горадминистрации Александр Сергеев. По его данным, за прошлый год в Белгороде очередникам предоставили 10 жилых помещений на условиях договора соцнайма. Общая очередь — более 8000. Из них признаны малоимущими и нуждающимися для предоставления помещений 1100.

В свою очередь мэр Белгорода Валентин Демидов добавил, что квартир требуется больше, чем существует потребность.

Город не обладает необходимым количеством жилого фонда. Движение в этом вопросе есть. Но при такой потребности обеспечить всех за год-два мы не сможем.
Валентин Демидов
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