В очереди 8000 человек: Белгород не сможет оперативно обеспечить жильём по соцнайму

Во время заседания Белгородского горсовета депутат по одномандатному избирательному округу № 4 Екатерина Клоповская отметила, что в городе хорошо обстоят дела с предоставлением квартир детям-сиротам. При этом есть вопрос к предоставлению жилья по договору соцнайма.