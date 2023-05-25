В очереди 8000 человек: Белгород не сможет оперативно обеспечить жильём по соцнайму

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Во время заседания Белгородского горсовета депутат по одномандатному избирательному округу № 4 Екатерина Клоповская отметила, что в городе хорошо обстоят дела с предоставлением квартир детям-сиротам. При этом есть вопрос к предоставлению жилья по договору соцнайма.
За пять лет в этом вопросе не было никаких положительных решений. Как обстоят дела с предоставлением квартир очередникам по договору соцнайма?
Екатерина Клоповская
На вопрос ответил руководитель жилищного управления горадминистрации Александр Сергеев. По его данным, за прошлый год в Белгороде очередникам предоставили 10 жилых помещений на условиях договора соцнайма. Общая очередь — более 8000. Из них признаны малоимущими и нуждающимися для предоставления помещений 1100.
В свою очередь мэр Белгорода Валентин Демидов добавил, что квартир требуется больше, чем существует потребность.
Город не обладает необходимым количеством жилого фонда. Движение в этом вопросе есть. Но при такой потребности обеспечить всех за год-два мы не сможем.
Валентин Демидов