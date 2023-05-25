В Белгородской области жила женщина с именем, которого не было больше нигде в России

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Олеодора. Так назвали девочку, рождённую в далёком 1928 году. Чем обусловлен такой выбор – неизвестно. Сотрудники предположили, что это вольная интерпретация от имён Элеодора, Илиодора или Элеонора. Имена произошли от греческого слова Έλεος («элеос»), что означает «милосердие», «сострадание».
Также среди единственных и редких имён белгородчины можно найти: Мираславдию, Радомиру, Русалину, Лауриту, Славамира, Ипатия, Ахиллеса, Киллиана.
А самыми популярными именами для малышей стали Артём и София. Также зачастую выбирают для мальчиков имена Михаил, Александр, Иван и Дмитрий. А для девочек — Мария, Виктория, Варвара и Полина.