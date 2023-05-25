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В Белгородской области жила женщина с именем, которого не было больше нигде в России

25 мая 2023, 09:36
Фото: 1MI
Сотрудники белгородского ЗАГСа поделились интересной находкой. Среди архивов отдела Красногвардейского района они нашли единственное в Белгородской области и в России женское имя.
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Семья

Олеодора. Так назвали девочку, рождённую в далёком 1928 году. Чем обусловлен такой выбор – неизвестно. Сотрудники предположили, что это вольная интерпретация от имён Элеодора, Илиодора или Элеонора. Имена произошли от греческого слова Έλεος («элеос»), что означает «милосердие», «сострадание».

Также среди единственных и редких имён белгородчины можно найти: Мираславдию, Радомиру, Русалину, Лауриту, Славамира, Ипатия, Ахиллеса, Киллиана.

А самыми популярными именами для малышей стали Артём и София. Также зачастую выбирают для мальчиков имена Михаил, Александр, Иван и Дмитрий. А для девочек — Мария, Виктория, Варвара и Полина.

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#Таисия Некрасова#Имена#Загс#Общество#Татьяна слюсаренко#Семья#Дети#Белгородская область#Белгород#Красногвардейский район
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