В Белгородской области жила женщина с именем, которого не было больше нигде в России

Олеодора. Так назвали девочку, рождённую в далёком 1928 году. Чем обусловлен такой выбор – неизвестно. Сотрудники предположили, что это вольная интерпретация от имён Элеодора, Илиодора или Элеонора. Имена произошли от греческого слова Έλεος («элеос»), что означает «милосердие», «сострадание».