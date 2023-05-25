В Белгородской области за весну родилось 24 пары двойняшек

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В апреле на свет появилось 4 двойни, а в мае — 6. Интересным оказался и выбор имён, которыми родители решили назвать малышей. Оригинальные мена зарегистрировали в Губкинском городском округе (Алиса и Василиса), в Белгороде (Амелия и Есения) и Белгородском районе (Мухаммад и Мурсалина).
Также в регионе за весну зарегистрированы двойни: Вероника и Виктория, Денис и Дмитрий, Анна и Александр, Есения и София, Ева и Камила, Иван и Милана, Артемий и Давид, Роберт и Полина.
Не обошлось и без самых популярных имён: Александр и Николай, Михаил и Татьяна, Данил и Егор, Илья и Виктория.