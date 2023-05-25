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В Белгородской области за весну родилось 24 пары двойняшек

25 мая 2023, 12:12
Фото: 1MI
Такие данные озвучила глава регионального ЗАГСа Татьяна Слюсаренко. По её словам, «самым урожайным» оказался март, в котором родилось 14 пар двойняшек.
Сюжет
Семья

В апреле на свет появилось 4 двойни, а в мае — 6. Интересным оказался и выбор имён, которыми родители решили назвать малышей. Оригинальные мена зарегистрировали в Губкинском городском округе (Алиса и Василиса), в Белгороде (Амелия и Есения) и Белгородском районе (Мухаммад и Мурсалина).

Также в регионе за весну зарегистрированы двойни: Вероника и Виктория, Денис и Дмитрий, Анна и Александр, Есения и София, Ева и Камила, Иван и Милана, Артемий и Давид, Роберт и Полина.

Не обошлось и без самых популярных имён: Александр и Николай, Михаил и Татьяна, Данил и Егор, Илья и Виктория.

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#Таисия Некрасова#Семья#Многодетная семья#Двойняшки#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Татьяна слюсаренко
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