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В Белгороде в 2023 году кратно увеличат количество уличных камер

25 мая 2023, 12:07
Фото: 1MI
Это необходимо для обеспечения безопасности горожан. Планы озвучил мэр областного центра Валентин Демидов в ходе заседания горсовета.

Как отметил градоначальник, в 2023 году администрации города необходимо выполнить ряд задач, среди которых обеспечение безопасности.

Необходимо обеспечить совершенствование системы, отрабатывая алгоритмы и синхронизируя действия всех служб, отвечающих за безопасность горожан.
Валентин Демидов

В частности в рамках развития АПК «Безопасный город» мэр отметил необходимость кратного увеличения количества камер, которые позволят обеспечить безопасность горожан на территории Белгорода.

Ещё одна мера — вовлечение максимального количества обученных сотрудников ДНД к совместным с УМВД действиям по охране объектов, патрулированию города, обеспечению общественной безопасности при проведении массовых мероприятий.

В этом году создана и будет продолжать развиваться для укрепления обороны города народная дружина «Ополчение 31». Все её участники обучены, экипированы, подготовлены и постоянно совершенствуют свои навыки.
Валентин Демидов
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#Кристина Семенчук#Камера#Безопасный город#Днд#Патрулирование#Горсовет#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
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