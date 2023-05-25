В Белгороде в 2023 году кратно увеличат количество уличных камер

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Как отметил градоначальник, в 2023 году администрации города необходимо выполнить ряд задач, среди которых обеспечение безопасности.
Необходимо обеспечить совершенствование системы, отрабатывая алгоритмы и синхронизируя действия всех служб, отвечающих за безопасность горожан.
Валентин Демидов
В частности в рамках развития АПК «Безопасный город» мэр отметил необходимость кратного увеличения количества камер, которые позволят обеспечить безопасность горожан на территории Белгорода.
Ещё одна мера — вовлечение максимального количества обученных сотрудников ДНД к совместным с УМВД действиям по охране объектов, патрулированию города, обеспечению общественной безопасности при проведении массовых мероприятий.
В этом году создана и будет продолжать развиваться для укрепления обороны города народная дружина «Ополчение 31». Все её участники обучены, экипированы, подготовлены и постоянно совершенствуют свои навыки.
Валентин Демидов