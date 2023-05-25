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В Белгороде Центральный пляж не откроется до Дня города

25 мая 2023, 12:14
Фото: 1MI

Центральный пляж Белгорода будет закрыт до 5 августа

Строительные работы на пляже в областном центре продолжаются. Белгородцев просят не посещать пляж до окончания работ. Подробности сообщил мэр Валентин Демидов.

Центральный пляж Белгорода не откроется до 5 августа. Работы на объекте продолжаются. Белгородцев просят отнестись с пониманием и не посещать пляж до окончания строительных работ.

На объекте ежедневно находятся 10-15 единиц техники и около 30 рабочих. Как уточнил мэр Валентин Демидов, строители прокладывают инженерные сети, готовят основания для детских и спортивных площадок, а также фундаменты для будущим зон.

Накануне специалисты начали высыпать на пляж белый песок. Планируется уложить около 1600 кубометров. Толщина слоя составит 20 см. В качестве основы используют геотекстиль. Это нужно для того, чтобы покрытие не менялось в течение длительного времени.

Видео: Telegram-канал Валентина Демидова
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#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов#Новости Белгорода#Город#Центральный пляж#Строительные работы#Наталья Корявых#Видео
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