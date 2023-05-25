В Белгороде Центральный пляж не откроется до Дня города

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Центральный пляж Белгорода не откроется до 5 августа. Работы на объекте продолжаются. Белгородцев просят отнестись с пониманием и не посещать пляж до окончания строительных работ.
На объекте ежедневно находятся 10-15 единиц техники и около 30 рабочих. Как уточнил мэр Валентин Демидов, строители прокладывают инженерные сети, готовят основания для детских и спортивных площадок, а также фундаменты для будущим зон.
Накануне специалисты начали высыпать на пляж белый песок. Планируется уложить около 1600 кубометров. Толщина слоя составит 20 см. В качестве основы используют геотекстиль. Это нужно для того, чтобы покрытие не менялось в течение длительного времени.