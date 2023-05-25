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«Упал, мы его не видели». Как из-за атаки диверсантов погиб 50-летний грайворонец

25 мая 2023, 08:59
Фото: Bel.ru
Пострадавшее авто в Грайвороне

Белгородский глава Бондарев рассказал, как из-за атаки ДРГ погиб теробороновец

Глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев сообщил подробности смерти 50-летнего участника территориальной самообороны. У мужчины остались жена и дочь.

По словам Геннадия Бондарева, погибший — 50-летний Юрий Гаевой. Мужчина состоял в территориальной самообороне. В день нападения ДРГ снаряд разорвался прямо перед ним — он умер.

У Юры осталась раненая жена. Она в тяжёлом положении, но не критическом. Осталась у него дочь 15 лет.
Геннадий Бондарев

Всего же ранило 12 человек. Трое из них уже ушли домой — они пострадали незначительно.

Что касается якобы пленных, то официальной информации о них нет. Известно лишь, что сперва не могли связаться с двумя жителями, но позже их судьбу всё же удалось установить.

Считали их обоих погибшими. Но вчера мне сказали, что один из них вылез из подвала и сказал местным — «не дождётесь»! А второй — это как раз Юрий Гаевой. Он погиб в машине и упал на пассажирское сиденье, и мы думали, что просто стоит автомобиль — не видели его. Поэтому к нему не подходили.
Геннадий Бондарев

22 мая губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил информацию о проникновении диверсантов в Грайворонский горокруг. Как тогда заявил руководитель области, велась ликвидация попавших на территорию России членов ДРГ. В этот же день объявили режим контртеррористической операции. Вели себя украинские военнослужащие весьма агрессивно: отбирали у местных жителей телефоны и другие вещи, часть из которых — весьма необычные.

Телефоны и зажигалка с Путиным: что отбирали у белгородцев украинские диверсанты
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