Участники белгородской самообороны жалуются на отсутствие летней формы и обуви

Posted Сегодня, 20:06
Published Сегодня, 20:06
Modified Сегодня, 20:08
Updated Сегодня, 20:08
Участник региональной самообороны сообщил о нехватке вещей губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Глава региона решил ответить на поступивший вопрос в ходе вечернего прямого эфира.
Однако губернатор с этой жалобой не согласился и сообщил, что у участников самообороны есть всё необходимое, за этим тщательно следят.
Сегодня в Новом Осколе встречался с региональной самообороной. Увидел, что один человек был в осенней форме, все остальные — в летней. Мужчина рассказал, что ему просто не подобрали подходящий размер. Тема обычная: подберём, поменяем. Но не соглашусь, что они не обеспечены.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также участники самообороны попросили главу региона предоставить им 50 шлемов и бронежилетов. Их власти пообещали предоставить до конца недели.