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Участники белгородской самообороны жалуются на отсутствие летней формы и обуви

25 мая 2023, 20:06
Фото: 1MI
Но глава региона с таким заявлением не согласился.
Сюжет
СВО

Участник региональной самообороны сообщил о нехватке вещей губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Глава региона решил ответить на поступивший вопрос в ходе вечернего прямого эфира.

Однако губернатор с этой жалобой не согласился и сообщил, что у участников самообороны есть всё необходимое, за этим тщательно следят.

Сегодня в Новом Осколе встречался с региональной самообороной. Увидел, что один человек был в осенней форме, все остальные — в летней. Мужчина рассказал, что ему просто не подобрали подходящий размер. Тема обычная: подберём, поменяем. Но не соглашусь, что они не обеспечены.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также участники самообороны попросили главу региона предоставить им 50 шлемов и бронежилетов. Их власти пообещали предоставить до конца недели.

Белгородскую территориальную самооборону могут вооружить
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#Александра Склярова#Самооборона#Форма#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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