Третий обстрел за вечер: ВСУ атаковали село в Грайворонском округе

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Жителям села Козинка Грайворонского округа вечером 25 мая пришли СМС-оповещения от РСЧС об идущем обстреле. Всех местных попросили спуститься в укрытия.
За вечер Белгородская область уже третий раз попала под обстрел ВСУ: ранее дважды было атаковано село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Днём было атаковано село Сурково.
Кроме того, жители Шебекино и Новой Таволжанки получили СМС-оповещения о ракетной опасности, их просили спрятаться в укрытиях.