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Третий обстрел за вечер: ВСУ атаковали село в Грайворонском округе

25 мая 2023, 17:04
Фото: 1MI
Жителям Козинки пришли СМС-оповещения, предупреждающие об обстреле.
Сюжет
Обстрел

Жителям села Козинка Грайворонского округа вечером 25 мая пришли СМС-оповещения от РСЧС об идущем обстреле. Всех местных попросили спуститься в укрытия.

За вечер Белгородская область уже третий раз попала под обстрел ВСУ: ранее дважды было атаковано село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Днём было атаковано село Сурково.

Кроме того, жители Шебекино и Новой Таволжанки получили СМС-оповещения о ракетной опасности, их просили спрятаться в укрытиях.

Белгородское село второй раз за сутки попало под обстрел ВСУ
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#РСЧС#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Грайворонский горокруг
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