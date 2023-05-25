Телефоны и зажигалка с Путиным: что отбирали у белгородцев украинские диверсанты

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Как сообщили жители Грайворонского горокруга, диверсанты вели себя довольно агрессивно. У местных они отбирали телефоны и видеорегистраторы — чтобы те не успели ничего заснять. При этом украинские военнослужащие угрожали людям убийством и целились в них из автоматов. Так, одному мужчине они ткнули стволом в грудь и приказали отдать необходимое.
В воздух начали стрелять. Одному к голове приставили автомат — сказали спускать. Не знаю, как он живой остался. У меня муж и друзья кинулись и побежали, а там танк идёт с крестами. Они развернулись - и назад. Также и мой отец поехал: я не знаю, как он остался живой, — чудом. Просто в рубашке родился. Оставили у него документы, но забрали телефон, видеорегистратор и, смешно, конечно, но забрали зажигалку с фотографией Путина. В машине была. Это не шутка. Далеко не шутка. В такой ситуации никто не шутит.
дочь пострадавшего грайворонца
Мужчине потом побило осколками ноги — пострадали пятки. Вероятно, это были фрагменты приграничного дома, разрушенного прилетевшим снарядом. Видео с рассказом женщины — в нашем Telegram-канале.
22 мая губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил информацию о проникновении диверсантов в Грайворонский горокруг. Как тогда заявил руководитель области, велась ликвидация попавших на территорию России членов ДРГ. В этот же день объявили режим контртеррористической операции. Высказался о поведении ДРГ и глава горокруга Геннадий Бондарев. По его мнению, предпосылок для нападения на мирных жителей у украинцев не было.