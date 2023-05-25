Телефоны и зажигалка с Путиным: что отбирали у белгородцев украинские диверсанты

Как сообщили жители Грайворонского горокруга, диверсанты вели себя довольно агрессивно. У местных они отбирали телефоны и видеорегистраторы — чтобы те не успели ничего заснять. При этом украинские военнослужащие угрожали людям убийством и целились в них из автоматов. Так, одному мужчине они ткнули стволом в грудь и приказали отдать необходимое.