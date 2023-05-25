Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Изображение материала

Телефоны и зажигалка с Путиным: что отбирали у белгородцев украинские диверсанты

25 мая 2023, 07:48
Фото: 1MI
Террорист, архивное фото

Зажигалку с Путиным и телефоны отобрали у белгородцев украинские диверсанты

Жители Грайворонского горокруга рассказали Бел.Ру о поведении украинских диверсантов. По словам грайворонцев, вторгнувшиеся в регион военные отбирали у мирных телефоны и видеорегистраторы, а у одного мужчины зачем-то похитили зажигалку с фотографией Путина.

Как сообщили жители Грайворонского горокруга, диверсанты вели себя довольно агрессивно. У местных они отбирали телефоны и видеорегистраторы — чтобы те не успели ничего заснять. При этом украинские военнослужащие угрожали людям убийством и целились в них из автоматов. Так, одному мужчине они ткнули стволом в грудь и приказали отдать необходимое.

В воздух начали стрелять. Одному к голове приставили автомат — сказали спускать. Не знаю, как он живой остался. У меня муж и друзья кинулись и побежали, а там танк идёт с крестами. Они развернулись - и назад. Также и мой отец поехал: я не знаю, как он остался живой, — чудом. Просто в рубашке родился. Оставили у него документы, но забрали телефон, видеорегистратор и, смешно, конечно, но забрали зажигалку с фотографией Путина. В машине была. Это не шутка. Далеко не шутка. В такой ситуации никто не шутит.
дочь пострадавшего грайворонца

Мужчине потом побило осколками ноги — пострадали пятки. Вероятно, это были фрагменты приграничного дома, разрушенного прилетевшим снарядом. Видео с рассказом женщины — в нашем Telegram-канале

22 мая губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил информацию о проникновении диверсантов в Грайворонский горокруг. Как тогда заявил руководитель области, велась ликвидация попавших на территорию России членов ДРГ. В этот же день объявили режим контртеррористической операции. Высказался о поведении ДРГ и глава горокруга Геннадий Бондарев. По его мнению, предпосылок для нападения на мирных жителей у украинцев не было.

«Мы воюем с Западом». Глава Грайворона Бондарев — о нападении украинских диверсантов
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков рассказал о состоянии белгородцев, пострадавших при прорыве ДРГРазрушения, окопы и мятые машины: последствия от атаки ДРГ в Белгородской областиЖурналисты попали под обстрел в Козинке, куда ранее прорвалась украинская ДРГ
#Артем Черненко#Приграничье#ДРГ#Обстрел ВСУ#Разрушения#Пострадавшие#Украинская ДРГ#Происшествия#Спецоперация#Атака ДРГ на Белгородскую область#Эксклюзив#Белгородская область#Грайворон
Подпишитесь
Гладков рассказал о состоянии белгородцев, пострадавших при прорыве ДРГ
Сегодня, 05:19
«Мы воюем с Западом». Глава Грайворона Бондарев — о нападении украинских диверсантов
Сегодня, 07:00
«Белгородский автовокзал» присоединился к «Белгородскому автовокзалу»
Сегодня, 06:07
Газопровод и стоки? Жалоба белгородки на полигон ТБО попала к президенту
Сегодня, 06:13
Юрий Клепиков вручил ключи от квартир белгородцам, чьи дома были разрушены обстрелами
Сегодня, 09:05
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Сегодня, 06:00