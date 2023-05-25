РЭО призвал к пересмотру действующих лицензий предприятий-утилизаторов

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Гендиректор РЭО упомянул, что всего в стране было выдано свыше 10 тысяч лицензий, однако не все компании-утилизаторы сегодня соответствуют установленным требованиям, пишет 56orb.ru.
На заседании комиссии Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы» Денис Буцаев сообщил, что сейчас в Госдуме рассматривают закон о расширенной ответственности производителя (РОП). Как подсчитали в РЭО, лицензии сейчас действуют более чем у 10 тысяч компаний. Среди них есть и такие, которые предлагают услуги по «утилизации» почти всех видов отходов. Таким образом, в гараже утилизируются отходы 1-го и 2-го классов опасности.
По словам Буцаева, в РЭО понимают важность для утилизаторов темы пересмотра условий действующих лицензий, к тому же некоторые из них являются бессрочными. В этом вопросе РЭО хочет заручиться поддержкой государства.
Приоритетный порядок рассмотрения законопроекта о расширенной ответственности производителя поддержал президент России Владимир Путин. В случае одобрения закон вступит в силу с 1 января 2024 года. С этого момента ответственность по утилизации упаковки перейдет к ее производителям. С изготовителей товаров эта обязанность будет снята. Постепенно нормативы будут увеличиваться: в 2025 году должно утилизироваться до 55 процентов упаковки, в 2026 году – до 75 процентов, в 2027 году вся выпущенная упаковка должна полностью утилизироваться.
Наряду с достижением утилизации 100 процентов упаковки проект закона предусматривает создание реестра проверенных предприятий по утилизации отходов и товаропроизводителей. Также предлагается ввести коэффициенты экологичности и исключить из исполнителей РОП ассоциации.
НМЭК в этом году проходит 25 и 26 мая. В деловую программу мероприятия включены мероприятия, организованные при поддержки Российского экологического оператора. Это показ модных вещей, изготовленных из старой одежды, выставка современного искусства, мастерская по переработке вторсырья. Также планируются экозабег и уборка территорий.