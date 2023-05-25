РЭО призвал к пересмотру действующих лицензий предприятий-утилизаторов

Приоритетный порядок рассмотрения законопроекта о расширенной ответственности производителя поддержал президент России Владимир Путин. В случае одобрения закон вступит в силу с 1 января 2024 года. С этого момента ответственность по утилизации упаковки перейдет к ее производителям. С изготовителей товаров эта обязанность будет снята. Постепенно нормативы будут увеличиваться: в 2025 году должно утилизироваться до 55 процентов упаковки, в 2026 году – до 75 процентов, в 2027 году вся выпущенная упаковка должна полностью утилизироваться.