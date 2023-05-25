РЭО: Нижегородские мусоровозы будут работать под контролем федеральной системы

Posted Сегодня, 19:56
Published Сегодня, 19:56
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Updated Сегодня, 19:58
Со стороны РЭО в подписании договора принял участие генеральный директор Денис Буцаев, со стороны администрации Нижегородского региона — губернатор Глеб Никитин, ООО «А.ПРО» представлял Артем Седов. Подписание состоялось на площадке Невского международного экологического конгресса (НМЭК). Об этом информирует newsnn.ru.
«Региональные операторы отвечают за всю цепочку обращения с твердыми коммунальными отходами — это сбор, транспортирование, накопление, обработка, утилизация и захоронение», — рассказал Денис Буцаев. Он также указал, что в сферу обязательств регоператоров входит формирование оптимальных маршрутов, контроль за соблюдением заданных маршрутов со стороны водителей мусоровозов, обеспечение менеджмента и надзора. Для помощи региональным операторам при участии РЭО создали автоматизированную информационную систему «А.ПРО». В рамках реализации соглашения РЭО также обязуется предоставить Нижегородской области методологию анализа и обработки информации, направляемой в регион через систему. По мнению Буцаева, сотрудничество будет содействовать улучшению качества автообмена данными в целях развития комплексной системы обращения с твердыми отходами в области. Гендиректор РЭО выразил пожелание, чтобы подобный опыт распространился по всей РФ.
Поступающие в рамках выполнения соглашения данные будут отображены в том числе в Федеральной государственной информационной системе управления твердыми коммунальными отходами (ФГИС УТКО). При поступлении сведений, которые имеют отношение к деятельности региональных операторов, операторов по обращению с ТКО в автоматизированных системах «А.ПРО», компания будет загружать их в электронную модель федеральной схемы обращения с ТКО.
Автоматизированная информационная система «Автоматизация процессов региональных операторов» (АИС «А.ПРО») была запущена РЭО совместно с ООО «Большая тройка». Региональные операторы обращаются к ней, чтобы обеспечить быстрый обмен данными по принципу «снизу вверх» (от организаций к органам власти) и обратно. АИС «А.ПРО» участвует во всех этапах работы оператора, от стадии подписания договоров до определения ежедневных задач для водителей мусоровозов, путем автоматического составления и оптимизации маршрутов с учетом объема отходов на объектах инфраструктуры.
Ранее РЭО сообщал о выпуске мобильного приложения для водителей мусоровозов. Оно даст региональным операторам возможность отслеживания вывоза отходов с контейнерных площадок в режиме реального времени.