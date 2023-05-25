РЭО: Нижегородские мусоровозы будут работать под контролем федеральной системы

«Региональные операторы отвечают за всю цепочку обращения с твердыми коммунальными отходами — это сбор, транспортирование, накопление, обработка, утилизация и захоронение», — рассказал Денис Буцаев. Он также указал, что в сферу обязательств регоператоров входит формирование оптимальных маршрутов, контроль за соблюдением заданных маршрутов со стороны водителей мусоровозов, обеспечение менеджмента и надзора. Для помощи региональным операторам при участии РЭО создали автоматизированную информационную систему «А.ПРО». В рамках реализации соглашения РЭО также обязуется предоставить Нижегородской области методологию анализа и обработки информации, направляемой в регион через систему. По мнению Буцаева, сотрудничество будет содействовать улучшению качества автообмена данными в целях развития комплексной системы обращения с твердыми отходами в области. Гендиректор РЭО выразил пожелание, чтобы подобный опыт распространился по всей РФ.