РЭО: 18 регионов РФ рискуют не выполнить показатели мусорной реформы

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Об этом он сообщил, выступая на полях X Невского международного экологического конгресса. По словам Буцаева, в 11 из этих субъектов работа по созданию новых объектов обращения с ТКО не ведется. В их числе Амурская область, Республика Тыва, Пермский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Орловская область, Приморье, Тверская область, Республика Ингушетия, Хакасия и Алтайский край. Буцаев также отметил, что в последнем РЭО тесно взаимодействует с регионом по вопросам реализации показателей федпроекта, передает gorod55.ru.
Буцаев напомнил, что в 2020 году была произведена корректировка показателей федпроекта, чтобы сделать его исполнение более реалистичным. Он отметил, что большинство регионов проводит эту работу.
«Естественно, что реформа ТКО — это в основном про инфраструктуру. Поэтому строим инфраструктуру в субъектах с помощью тех мер поддержки, которые предоставляют Минэкологии и РЭО», — добавил Денис Буцаев.
Отмечается, что со всеми регионами в целях реализации проекта по поручению Правительства РФ подписаны дорожные карты, а в некоторых субъектах работа ведется с опережением. Например, это Ленинградская и Нижегородская области.