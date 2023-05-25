РЭО: 18 регионов РФ рискуют не выполнить показатели мусорной реформы

Об этом он сообщил, выступая на полях X Невского международного экологического конгресса. По словам Буцаева, в 11 из этих субъектов работа по созданию новых объектов обращения с ТКО не ведется. В их числе Амурская область, Республика Тыва, Пермский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Орловская область, Приморье, Тверская область, Республика Ингушетия, Хакасия и Алтайский край. Буцаев также отметил, что в последнем РЭО тесно взаимодействует с регионом по вопросам реализации показателей федпроекта, передает gorod55.ru.