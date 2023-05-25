Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Изображение материала

РЭО: 18 регионов РФ рискуют не выполнить показатели мусорной реформы

25 мая 2023, 13:50
Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев назвал 18 регионов, которые рискуют не выполнить показатели федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» к 2024 году.

Об этом он сообщил, выступая на полях X Невского международного экологического конгресса. По словам Буцаева, в 11 из этих субъектов работа по созданию новых объектов обращения с ТКО не ведется. В их числе Амурская область, Республика Тыва, Пермский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Орловская область, Приморье, Тверская область, Республика Ингушетия, Хакасия и Алтайский край. Буцаев также отметил, что в последнем РЭО тесно взаимодействует с регионом по вопросам реализации показателей федпроекта, передает gorod55.ru.

Буцаев напомнил, что в 2020 году была произведена корректировка показателей федпроекта, чтобы сделать его исполнение более реалистичным. Он отметил, что большинство регионов проводит эту работу.

«Естественно, что реформа ТКО — это в основном про инфраструктуру. Поэтому строим инфраструктуру в субъектах с помощью тех мер поддержки, которые предоставляют Минэкологии и РЭО», — добавил Денис Буцаев.

Отмечается, что со всеми регионами в целях реализации проекта по поручению Правительства РФ подписаны дорожные карты, а в некоторых субъектах работа ведется с опережением. Например, это Ленинградская и Нижегородская области.

Подпишитесь
«Петляй, пока не застрелили»: как украинские диверсанты пробивались к Грайворону
Сегодня, 14:00
«Мы воюем с Западом». Глава Грайворона Бондарев — о нападении украинских диверсантов
Сегодня, 07:00
«Белгородский автовокзал» присоединился к «Белгородскому автовокзалу»
Сегодня, 06:07
Больше 120 раз за день Белгородскую область атаковали ВСУ
Сегодня, 11:42
На снос домов на Свято-Троицком бульваре в Белгороде выделят 29 млн рублей
Сегодня, 14:17
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Сегодня, 06:00