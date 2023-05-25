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Посёлок в белгородском приграничье попал под обстрел ВСУ

25 мая 2023, 11:16
Фото: Bel.ru
Со стороны Украины атаковали посёлок Сурково в Шебекинском горокруге. Местным жителям пришла СМС-рассылка от РСЧС.
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Обстрел

Посёлок Сурково в Шебекинском горокруге попал под обстрел ВСУ. Местные жители получили рассылку от РСЧС. Официальной информации о происшествии пока нет. О пострадавших и разрушениях неизвестно.

Ранее жителей муниципалитета предупредили о ракетной опасности. Соответствующая рассылка пришла жителям Шебекино и Новой Таволжанки. Людей попросили оставаться в укрытиях. Отметим, что подобные сообщения пришли впервые.

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#Наталья Корявых#Обстрел#Происшествия#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС
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