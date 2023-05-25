Посёлок в белгородском приграничье попал под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Посёлок Сурково в Шебекинском горокруге попал под обстрел ВСУ. Местные жители получили рассылку от РСЧС. Официальной информации о происшествии пока нет. О пострадавших и разрушениях неизвестно.
Ранее жителей муниципалитета предупредили о ракетной опасности. Соответствующая рассылка пришла жителям Шебекино и Новой Таволжанки. Людей попросили оставаться в укрытиях. Отметим, что подобные сообщения пришли впервые.