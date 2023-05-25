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Подростки захотели вступить в белгородскую самооборону

25 мая 2023, 20:32
Фото: 1MI
Гладков сообщил, что они ещё слишком молоды для этого, и предложил им альтернативу.
Сюжет
СВО

Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову написал 16-летний белгородец. Подросток вместе с друзьями изъявил желание вступить в ряды белгородской самообороны, но отметил, что ещё молод для такого. Поэтому он спросил, чем подростки могут помочь в охране региона.

Вячеслав Гладков подсказал ему, что несовершеннолетних ребят ждут в рядах военно-патриотического центра.

Замечательное решение. Обратитесь в министерство по делам молодёжи. Мы открыли центр военно-патриотического воспитания: проводим там трёхнедельные сборы. Для того, чтобы стать настоящим мужчиной, думаю, очень правильно пройти этот курс. Сейчас готовимся ко второму набору, ждём Вас.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Центр военно-спортивной подготовки молодёжи открыли в Белгородской области
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#Александра Склярова#Центр#Военно-патриотический#Подростки#Общество#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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