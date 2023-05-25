Подростки захотели вступить в белгородскую самооборону

Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову написал 16-летний белгородец. Подросток вместе с друзьями изъявил желание вступить в ряды белгородской самообороны, но отметил, что ещё молод для такого. Поэтому он спросил, чем подростки могут помочь в охране региона.