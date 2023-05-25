Подростки захотели вступить в белгородскую самооборону

Posted Сегодня, 20:32
Published Сегодня, 20:32
Modified Сегодня, 20:34
Updated Сегодня, 20:34
Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову написал 16-летний белгородец. Подросток вместе с друзьями изъявил желание вступить в ряды белгородской самообороны, но отметил, что ещё молод для такого. Поэтому он спросил, чем подростки могут помочь в охране региона.
Вячеслав Гладков подсказал ему, что несовершеннолетних ребят ждут в рядах военно-патриотического центра.
Замечательное решение. Обратитесь в министерство по делам молодёжи. Мы открыли центр военно-патриотического воспитания: проводим там трёхнедельные сборы. Для того, чтобы стать настоящим мужчиной, думаю, очень правильно пройти этот курс. Сейчас готовимся ко второму набору, ждём Вас.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области