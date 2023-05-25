Первая компания-утилизатор получила от РЭО сертификат соответствия

Posted Сегодня, 19:14
Published Сегодня, 19:14
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Updated Сегодня, 19:14
Ранее вручение таких сертификатов компаниям-утилизаторам не проводилось.
Как сообщает NewsNN, сертификат был передан в первый день работы X Невского международного экологического конгресса.
Глава ППК "РЭО" отчитался, что сертификат по праву просило ООО ПО «ЭкоТехПром», которое относится к структуре «Корпорации Экополис». Буцаев охарактеризовал компанию как современно оснащенное предприятие, которое ведет переработку электронной и электрической техники. Сертификат указывает, что компания утилизация отходов I - IV классов опасности проводится в соответствии с нормативами системы добровольной сертификации РЭО. Выдача данного сертификата показывает, что утилизатор работает без нарушения предъявляемых системой правил.
Для успешного прохождения сертификации от компаний требуется соответствовать прописанным в системе характеристикам, а оказание их услуг должно вестись в рамках прописанных технических требований, стандартов, нормативных документов. Выдачу сертификатов ППК "РЭО" ведет при участии Роскачества.
Директор по технологиям Российского экологического оператора Олег Шияновский отметил, что приоритетными целями системы утилизации отходов на государственном уровне является сокращение тоннажа захоронения мусора на 50%, что отражено в федпроекте «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Также в рамках реализации федпроекта «Экономика замкнутого цикла» ведется повышение уровня вовлечения отходов в переработку и повторное использование.
Стратегия добровольной сертификации услуг по утилизации отходов от использования товаров и упаковки (СДС РЭО) внедряется непосредственно оператором. Сертификация включена в перечень зарегистрированных систем добровольной сертификации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта). Органом, проводящим сертификацию, назначено Роскачество.
Получить сертификат могут зарегистрированные в России юрлица и ИП, которые ведут деятельность по утилизации отходов от использования товаров и упаковки. Каждую организацию будут проверять в два этапа – сначала документацию, а потом непосредственно производство.
В этом году юбилейный X Невский международный экологический конгресс намечен на 25 и 26 мая. На площадке конгресса ППК "РЭО" планирует провести несколько мероприятий экологической направленности.