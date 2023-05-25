Отсутствие договора на техобслуживание оборудования — основание для отключения газа

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
На сегодня в списки на отключение за отсутствие договора на техническое обслуживание внутридомового/внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО) включены 4,4 тысячи жителей Белгородской области. Всем абонентам направлены уведомления о предстоящем приостановлении поставки газа.
Всего в регионе отключены 1 155 домов и квартир абонентов, уклоняющихся от заключения со специализированной организацией договора на ТО ВДГО/ВКГО.
Своевременное техническое обслуживание газового оборудования — залог безопасности потребителей газа и окружающих, а также обязательное условие поставки газа.
подчеркнул исполняющий обязанности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Константин Выродов.