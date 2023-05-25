Отсутствие договора на техобслуживание оборудования — основание для отключения газа

На сегодня в списки на отключение за отсутствие договора на техническое обслуживание внутридомового/внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО) включены 4,4 тысячи жителей Белгородской области. Всем абонентам направлены уведомления о предстоящем приостановлении поставки газа.