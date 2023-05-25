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Отсутствие договора на техобслуживание оборудования — основание для отключения газа

25 мая 2023, 06:14
Фото: 1MI
Техобслуживание газового оборудования проводится не реже 1 раза в год и является обязательным условием для поставки газа. Отсутствие договора на техобслуживание является основанием для отключения абонента от газоснабжения.

На сегодня в списки на отключение за отсутствие договора на техническое обслуживание внутридомового/внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО) включены 4,4 тысячи жителей Белгородской области. Всем абонентам направлены уведомления о предстоящем приостановлении поставки газа.

Всего в регионе отключены 1 155 домов и квартир абонентов, уклоняющихся от заключения со специализированной организацией договора на ТО ВДГО/ВКГО.

Своевременное техническое обслуживание газового оборудования — залог безопасности потребителей газа и окружающих, а также обязательное условие поставки газа.
подчеркнул исполняющий обязанности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Константин Выродов.
#Артем Черненко#Белгородская область#Газ
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