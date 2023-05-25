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«Оговорка по Фрейду». Захарова — о перепутавшем Белгород с Белградом Борреле

25 мая 2023, 14:40
Фото: 1MI
Представитель МИД России Мария Захарова высказалась о перепутавшем города главе внешнеполитической службы ЕС Жозепе Борреле. Ранее он не смог дать комментарий об атаке ДРГ на Белгородскую область.

На днях у главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля спросили, как относится к нападению диверсантов на Белгородскую область. Уже немолодой политик, судя по всему, растерялся и решил, что речь идёт о Белграде. И сказал, что ничего не знает.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире назвала это «оговоркой по Фрейду».

У него что Белгородская область, что Белград — всё смешалось. Потому что как они относились к Белграду, так же они относятся ко всему, что выпадает из их вассальной системы.
Мария Захарова

По мнению Захаровой, в ЕС «заврались» настолько, что «эта ложь становится очевидной, что они представляют собой тотальное посмешище с этими абсолютно ложными заявлениями». По мнению дипломата, это уже вышло за грань здравомыслия.

Напомним, что украинская диверсионная группа проникла на территорию Грайворонского округа 22 мая. Вечером того же дня в Белгородской области был введён режим контртеррористической операции. На следующий день противника удалось вытеснить: о том, что происходило в горокруге, читайте в нашем материале.

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