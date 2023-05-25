Несмотря ни на что: в Белгородской области выросло число браков в 2023 году

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Так наиболее популярный возраст белгородцев, вступающих в брак, не изменился с прошлого года. Он остался на отметке 25-29 лет.
Интересно, что женихов старше 70 лет прибавилось — в 2023 году их было 26. Это на 9 человек больше, чем в прошлом году. Количество невест 70+ тоже выросло — в этом году их 17. В прошлом было 8.
Напомним, ранее в белгородском доме-интернате для инвалидов и престарелых свадьбу сыграли 77-летняя Вера Михайловна и 85-летний Александр Федотович. Они познакомились в 2019 году и вместе участвовали в конкурсах и пели в ансамбле.