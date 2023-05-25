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Несмотря ни на что: в Белгородской области выросло число браков в 2023 году

25 мая 2023, 09:35
Фото: Страница Татьяны Слюсаренко в ВК
За прошедший период 2023 года в области зарегистрировано на 265 браков больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом рассказала начальник управления ЗАГС Белгородской области Татьяна Слюсаренко в социальных сетях.
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Семья

Так наиболее популярный возраст белгородцев, вступающих в брак, не изменился с прошлого года. Он остался на отметке 25-29 лет.

Интересно, что женихов старше 70 лет прибавилось — в 2023 году их было 26. Это на 9 человек больше, чем в прошлом году. Количество невест 70+ тоже выросло — в этом году их 17. В прошлом было 8.

Напомним, ранее в белгородском доме-интернате для инвалидов и престарелых свадьбу сыграли 77-летняя Вера Михайловна и 85-летний Александр Федотович. Они познакомились в 2019 году и вместе участвовали в конкурсах и пели в ансамбле.

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#Таисия Некрасова#Семья#Брак#Молодожены#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Татьяна слюсаренко
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