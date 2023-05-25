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На закупку двух служебных собак белгородская полиция потратила 120 тысяч рублей

25 мая 2023, 10:33
Фото: 1MI
Правоохранители заключили договор с подрядчиком, который поставил им немецких овчарок, годных к дрессировке и дальнейшей службе в органах внутренних дел. Тендер появился на сайте госзакупок.

Так, согласно документам, УМВД приобрело двух здоровых немецких овчарок у индивидуального предпринимателя Степанченко Е. Н., по 60 тысяч рублей за каждую голову. Клички: Бакс и Линда, возраст — 9 месяцев.

У собак - выраженная аппортировочная и поисковая реакция, устойчивость к звуковым и световым раздражителям, уверенно ведут себя по отношению к агрессивным людям. Овчарки демонстрируют дружелюбное поведение, активное желание общаться и потребность в игре.

Электронный аукцион завершился 17 мая.

До конца года во всех районах Белгородской области появятся по три площадки для собак
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#Таисия Некрасова#Служебные собаки#Полиция#Закупка#Овчарки#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
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