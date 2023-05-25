На закупку двух служебных собак белгородская полиция потратила 120 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Так, согласно документам, УМВД приобрело двух здоровых немецких овчарок у индивидуального предпринимателя Степанченко Е. Н., по 60 тысяч рублей за каждую голову. Клички: Бакс и Линда, возраст — 9 месяцев.
У собак - выраженная аппортировочная и поисковая реакция, устойчивость к звуковым и световым раздражителям, уверенно ведут себя по отношению к агрессивным людям. Овчарки демонстрируют дружелюбное поведение, активное желание общаться и потребность в игре.
Электронный аукцион завершился 17 мая.