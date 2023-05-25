На закупку двух служебных собак белгородская полиция потратила 120 тысяч рублей

У собак - выраженная аппортировочная и поисковая реакция, устойчивость к звуковым и световым раздражителям, уверенно ведут себя по отношению к агрессивным людям. Овчарки демонстрируют дружелюбное поведение, активное желание общаться и потребность в игре.