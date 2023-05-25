На снос домов на Свято-Троицком бульваре в Белгороде выделят 29 млн рублей

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
По данным Рулёвой, в 2023 году в бюджет Белгорода поступят средства из вышестоящих источников финансирования. 182 млн рублей направят на благоустройство общественных пространств, а 41,3 млн рублей — на охрану четырёх мостовых сооружений третьей категории специализированными подразделениями транспортной безопасности.
Ещё 29 млн рублей пойдут на работы по сносу аварийных многоквартирных домов на Свято-Троицком бульваре, а 19 млн рублей — на выкуп изымаемого имущества.
Также финансирование направят на ремонт части многоэтажного дома №49г на улице Губкина и на содержание стадиона «Салют» (17 млн рублей).
По итогам депутаты горсовета утвердили бюджет города на 2023 год со следующими характеристиками: общий объём доходов — 16,9 млрд рублей, расходов — 17,8 млрд рублей, прогнозируемый дефицит — 877 млн рублей.