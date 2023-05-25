На снос домов на Свято-Троицком бульваре в Белгороде выделят 29 млн рублей

По данным Рулёвой, в 2023 году в бюджет Белгорода поступят средства из вышестоящих источников финансирования. 182 млн рублей направят на благоустройство общественных пространств, а 41,3 млн рублей — на охрану четырёх мостовых сооружений третьей категории специализированными подразделениями транспортной безопасности.