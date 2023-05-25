На РЭО возложили функции оператора ФГИС «Экомониторинг»

«Президент подписал указ, по которому с марта следующего года РЭО станет оператором информационной системы „Экомониторинг“, — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он напомнил, что благодаря этой системе органы госвласти и местного самоуправления, предприятия и граждане смогут изучать актуальную информацию об экологической ситуации в России, в том числе отслеживать изменения данных по загрязнению воздуха, почв, водных ресурсов, а также по обстановке с лесными пожарами. Система делает возможными наблюдение за потенциальными изменениями окружающей среды, анализ и прогнозирование подобных изменений. Система, которая будет содействовать предоставлению максимально полного отчета об актуальном состоянии экологии, обеспечит властям поддержку, необходимую для принятия оперативных и эффективных решений в сфере охраны природы, подчеркнул гендиректор РЭО.