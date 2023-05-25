На РЭО возложили функции оператора ФГИС «Экомониторинг»

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
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Updated Сегодня, 15:46
Известно, что данная система призвана обеспечивать гражданам и организациям доступ к исчерпывающей информации о состоянии окружающей среды, а органам власти должна помочь с поиском эффективных решений, нацеленных на устранение проблем в природоохранной сфере. Об этом информирует gorod55.ru.
«Президент подписал указ, по которому с марта следующего года РЭО станет оператором информационной системы „Экомониторинг“, — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он напомнил, что благодаря этой системе органы госвласти и местного самоуправления, предприятия и граждане смогут изучать актуальную информацию об экологической ситуации в России, в том числе отслеживать изменения данных по загрязнению воздуха, почв, водных ресурсов, а также по обстановке с лесными пожарами. Система делает возможными наблюдение за потенциальными изменениями окружающей среды, анализ и прогнозирование подобных изменений. Система, которая будет содействовать предоставлению максимально полного отчета об актуальном состоянии экологии, обеспечит властям поддержку, необходимую для принятия оперативных и эффективных решений в сфере охраны природы, подчеркнул гендиректор РЭО.
После того как соответствующий закон примут в парламенте, во ФГИС «Экомониторинг» будут введены подсистемы единой системы государственного экомониторинга (15 направлений госмониторинга), информация о состоянии атмосферного воздуха, полная оценка и прогноз данного состояния в ходе эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в городах — участниках экспериментальной программы, данные о пожарах в лесах. Законопроект внесен в Госдуму в ноябре 2022 года Правительством РФ.
Задействование указанной информационной системы поможет решить проблему доступности информации об источниках существующих и вероятных изменений состояния окружающей среды, а также проблему прогнозирования состояния компонентов окружающей среды — посредством моделирования и принимая во внимание все существующие сценарии развития событий.