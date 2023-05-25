На благоустройство центральной набережной в Белгороде потратят ещё 115 млн рублей

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
УКС администрации Белгорода ищет подрядчика, который займётся благоустройством набережной реки Везёлки и Северского Донца (вторая очередь). Начальная цена контракта составляет 115 млн рублей (источник финансирования — городской бюджет).
Работы должны начаться 15 июня 2023 года, а завершиться — 28 февраля 2024 года. Исполнителя контракта определят 5 июня.
Известно, что подрядчику предстоит выполнить вертикальную планировку общественных пространств, обустроить наружное освещение, пешеходные дорожки, спортивные площадки. Также подрядчик займётся установкой МАФов и видеонаблюдения.
Напомним, что ранее на благоустройство набережной направлялось также 292 млн рублей. В закупке сообщалось об установке скамеек, урн, шезлонгов, мангалов, скалодрома и панда-парка, а также детских и спортивных площадок, киосков и многофункциональных павильонов на набережной Везёлки и Северского Донца.