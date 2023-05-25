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На благоустройство центральной набережной в Белгороде потратят ещё 115 млн рублей

25 мая 2023, 14:25
Фото: 1MI
Управление капитального строительства администрации Белгорода ищет подрядчика, который займётся реконструкцией второй очереди набережной рек Везёлки и Северского Донца.

УКС администрации Белгорода ищет подрядчика, который займётся благоустройством набережной реки Везёлки и Северского Донца (вторая очередь). Начальная цена контракта составляет 115 млн рублей (источник финансирования — городской бюджет).

Работы должны начаться 15 июня 2023 года, а завершиться — 28 февраля 2024 года. Исполнителя контракта определят 5 июня.

Известно, что подрядчику предстоит выполнить вертикальную планировку общественных пространств, обустроить наружное освещение, пешеходные дорожки, спортивные площадки. Также подрядчик займётся установкой МАФов и видеонаблюдения.

Напомним, что ранее на благоустройство набережной направлялось также 292 млн рублей. В закупке сообщалось об установке скамеек, урн, шезлонгов, мангалов, скалодрома и панда-парка, а также детских и спортивных площадок, киосков и многофункциональных павильонов на набережной Везёлки и Северского Донца. 

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#Алина Харина#Набережная Везёлки#Северский донец#Реконструкция#Общество#Эксклюзив#Госзакупки#Белгород#Новости Белгорода
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