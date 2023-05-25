На благоустройство центральной набережной в Белгороде потратят ещё 115 млн рублей

Напомним, что ранее на благоустройство набережной направлялось также 292 млн рублей. В закупке сообщалось об установке скамеек, урн, шезлонгов, мангалов, скалодрома и панда-парка, а также детских и спортивных площадок, киосков и многофункциональных павильонов на набережной Везёлки и Северского Донца.