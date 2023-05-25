На белгородской улице на месяц ограничат движение транспорта

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
В пресс-службе городской администрации сообщили о грядущем ограничении движения транспорта. Движение запретят на участке по улице Пушкарная от улицы Донецкая до строения №16 по улице Пушкарная. Белгородцам придётся искать пути объезда целый месяц: с 09:00 1 июня до 20:00 30 июня.
Ограничения связаны с ремонтом самотечного коллектора.
В мэрии также предложили вариант объезда: улица Донецкая — дома №7, 9, 11, 13, 15 по улице Пушкарная.
Напомним, что до 27 мая также действует ограничение движения по улице Лермонтова. Открыть движение планируется в 20:00.