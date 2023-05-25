На белгородской улице на месяц ограничат движение транспорта

В пресс-службе городской администрации сообщили о грядущем ограничении движения транспорта. Движение запретят на участке по улице Пушкарная от улицы Донецкая до строения №16 по улице Пушкарная. Белгородцам придётся искать пути объезда целый месяц: с 09:00 1 июня до 20:00 30 июня.