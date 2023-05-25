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На белгородской улице на месяц ограничат движение транспорта

25 мая 2023, 16:35
Фото: 1MI
В мэрии отметили, что ограничение коснётся улицы Пушкарная.

В пресс-службе городской администрации сообщили о грядущем ограничении движения транспорта. Движение запретят на участке по улице Пушкарная от улицы Донецкая до строения №16 по улице Пушкарная. Белгородцам придётся искать пути объезда целый месяц: с 09:00 1 июня до 20:00 30 июня.

Ограничения связаны с ремонтом самотечного коллектора.

В мэрии также предложили вариант объезда: улица Донецкая — дома №7, 9, 11, 13, 15 по улице Пушкарная.

Фото: Пресс-служба мэрии Белгорода

Напомним, что до 27 мая также действует ограничение движения по улице Лермонтова. Открыть движение планируется в 20:00.

Ограничение движения на улице в Белгороде продлили до 27 мая
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#Александра Склярова#Ограничение движения#Ограничение#Движение#Дорога#Белгород
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