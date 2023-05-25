«Мы воюем с Западом». Глава Грайворона Бондарев — о нападении украинских диверсантов

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По словам главы Грайворонского горокруга Геннадия Бондарева, тревожные сообщения о начавшемся бое поступили после мощных утренних обстрелов. Были приняты необходимые меры — людям указали на необходимость спуститься в подвал. Основной же удар приняли на себя сёла Козинка и Глотово.
Зашли машины с крестами. Они были американского производства: MaxxPro, «Хаммеры». На других позициях были танки, почти на самом приграничье. Ну и диверсионная группа, естественно. Отнимали телефоны у жителей, отнимали машины. Из машин делали заградительные сооружения, отнимали паспорта, сгоняли всех. По некоторым автомобилям стреляли, у нас 12 человек ранены, один человек убит.
Геннадий Бондарев
Глава поблагодарил всех тех, кто принял участие в защите мирного населения. По его мнению, повода нападать на жителей сёл у украинских диверсантов не было.
Это вторжение было абсолютно необоснованным. Никто предпосылок им не давал. Все их действия квалифицируются как вероломное и наглое вторжение. Мирные жители абсолютно никаких предпосылок для нападения не давали.
Геннадий Бондарев
Также Бондареву чуть позже пришло сообщение о том, что местный житель нашёл у себя во дворе противотанковую мину французского производства. Как уверен глава, трактовать этот факт можно следующим образом.
Видим одно: Россия воюет не с украинцами, а с Западом. Но ничего у них не выйдет. Мы народ крепкий — выстоим. И будем дальше жить.
Геннадий Бондарев
22 мая губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил информацию о проникновении диверсантов в Грайворонский горокруг. Как тогда заявил руководитель области, велась ликвидация попавших на территорию России членов ДРГ. В этот же день объявили режим контртеррористической операции. Через сутки всё закончилось, но с последствиями разрушений столкнулись многие.