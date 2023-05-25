«Мы воюем с Западом». Глава Грайворона Бондарев — о нападении украинских диверсантов

22 мая губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил информацию о проникновении диверсантов в Грайворонский горокруг. Как тогда заявил руководитель области, велась ликвидация попавших на территорию России членов ДРГ. В этот же день объявили режим контртеррористической операции. Через сутки всё закончилось, но с последствиями разрушений столкнулись многие.