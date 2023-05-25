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«Мы воюем с Западом». Глава Грайворона Бондарев — о нападении украинских диверсантов

25 мая 2023, 07:00
Фото: Bel.ru
Геннадий Бондарев

Белгородский глава Бондарев рассказал о поведении вторгшихся украинских диверсантов

Глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев рассказал о том, как вели себя на территории Белгородской области украинские диверсанты. По его словам, они использовали образцы западного вооружения.

По словам главы Грайворонского горокруга Геннадия Бондарева, тревожные сообщения о начавшемся бое поступили после мощных утренних обстрелов. Были приняты необходимые меры — людям указали на необходимость спуститься в подвал. Основной же удар приняли на себя сёла Козинка и Глотово.

Зашли машины с крестами. Они были американского производства: MaxxPro, «Хаммеры». На других позициях были танки, почти на самом приграничье. Ну и диверсионная группа, естественно. Отнимали телефоны у жителей, отнимали машины. Из машин делали заградительные сооружения, отнимали паспорта, сгоняли всех. По некоторым автомобилям стреляли, у нас 12 человек ранены, один человек убит.
Геннадий Бондарев

Глава поблагодарил всех тех, кто принял участие в защите мирного населения. По его мнению, повода нападать на жителей сёл у украинских диверсантов не было.

Это вторжение было абсолютно необоснованным. Никто предпосылок им не давал. Все их действия квалифицируются как вероломное и наглое вторжение. Мирные жители абсолютно никаких предпосылок для нападения не давали.
Геннадий Бондарев

Также Бондареву чуть позже пришло сообщение о том, что местный житель нашёл у себя во дворе противотанковую мину французского производства. Как уверен глава, трактовать этот факт можно следующим образом.

Видим одно: Россия воюет не с украинцами, а с Западом. Но ничего у них не выйдет. Мы народ крепкий — выстоим. И будем дальше жить.
Геннадий Бондарев

22 мая губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил информацию о проникновении диверсантов в Грайворонский горокруг. Как тогда заявил руководитель области, велась ликвидация попавших на территорию России членов ДРГ. В этот же день объявили режим контртеррористической операции. Через сутки всё закончилось, но с последствиями разрушений столкнулись многие. 

Разрушения, окопы и мятые машины: последствия от атаки ДРГ в Белгородской области
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