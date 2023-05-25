Из-за обстрелов медцентр в Новой Таволжанке временно закроют

Posted Сегодня, 19:15
Published Сегодня, 19:15
Modified Сегодня, 19:17
Updated Сегодня, 19:17
Одна белгородка во время вечернего прямого эфира спросила у губернатора области Вячеслава Гладкова, нормально ли, что её родственницу после операции отправляют в реабилитационный центр в Новой Таволжанке. По её словам, село в Шебекинском округе регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ.
Глава региона сообщил жительнице, что временно в реабилитационный центр в Новой Таволжанке больше никого отправлять не будут — медучреждение решили закрыть из-за повторяющихся обстрелов.
Через неделю власти начнут думать, когда реабилитационный центр снова начнёт работать.
Напомним, что 23 мая некоторые пациенты реабилитационного центра в Новой Таволжанке жаловались, что их после операции направили домой, а не в другие медцентры. Тогда губернатор ответил, что других центров реабилитации в регионе попросту нет.