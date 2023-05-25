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Из-за обстрелов медцентр в Новой Таволжанке временно закроют

25 мая 2023, 19:15
Фото: 1MI
Решение о его открытии будут принимать через неделю, сообщил глава региона.
Сюжет
СВО

Одна белгородка во время вечернего прямого эфира спросила у губернатора области Вячеслава Гладкова, нормально ли, что её родственницу после операции отправляют в реабилитационный центр в Новой Таволжанке. По её словам, село в Шебекинском округе регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ.

Глава региона сообщил жительнице, что временно в реабилитационный центр в Новой Таволжанке больше никого отправлять не будут — медучреждение решили закрыть из-за повторяющихся обстрелов.

Через неделю власти начнут думать, когда реабилитационный центр снова начнёт работать.

Напомним, что 23 мая некоторые пациенты реабилитационного центра в Новой Таволжанке жаловались, что их после операции направили домой, а не в другие медцентры. Тогда губернатор ответил, что других центров реабилитации в регионе попросту нет.

Пациентов медцентра в Новой Таволжанке сразу после операции отправили по домам
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#Александра Склярова#Приграничье#Реабилитационный центр#Медицина#СВО#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Новая таволжанка
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