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Гладков рассказал о состоянии белгородцев, пострадавших при прорыве ДРГ

25 мая 2023, 05:19
Фото: 1MI
В реанимации остаётся один человек, сообщил губернатор.

Украинская диверсионная группа проникла в Грайворонский городской округ 22 мая. На территории Белгородской области группа пробыла около суток: уже 23 мая Минобороны и силовики смогли вытеснить последнего члена группы из региона.

Без пострадавших среди мирных жителей не обошлось: был убит один мужчина, состоящий в белгородской самообороне, одна пожилая женщина умерла во время эвакуационных мероприятий, ещё десять человек были ранены.

Известно, что все пациенты получили средние и тяжёлые ранения и находятся в отделениях травматологии, хирургии и нейрохирургии. Сегодня, 25 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о состоянии трёх белгородцев, которые находились в реанимации.

Из реанимации переведены два человека в обычное отделение. Остается пока в реанимации один, в тяжёлом состоянии. Врачи делают всё необходимое для того, чтобы спасти жизнь и здоровье. Надеюсь, что всё будет хорошо.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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