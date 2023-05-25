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Гладков рассказал о последствиях обстрела белгородского села

25 мая 2023, 18:02
Фото: 1MI
В результате обстрела Новой Таволжанки повреждены два домовладения, раненых жителей нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях о последствиях обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском округе, которое за сегодняшний день дважды попало под обстрел ВСУ.

Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены два частных домовладения: посечен забор и выбиты окна. В светлое время суток подворовой обход продолжим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также 25 мая ВСУ атаковали село Сурково в Шебекинском округе и село Козинка в Грайворонском округе.

Белгородское село второй раз за сутки попало под обстрел ВСУ
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Последствия#Повреждения#Происшествия#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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