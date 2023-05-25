Гладков рассказал о последствиях обстрела белгородского села

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях о последствиях обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском округе, которое за сегодняшний день дважды попало под обстрел ВСУ.
Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены два частных домовладения: посечен забор и выбиты окна. В светлое время суток подворовой обход продолжим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также 25 мая ВСУ атаковали село Сурково в Шебекинском округе и село Козинка в Грайворонском округе.