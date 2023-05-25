bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 мая 2023, 05:19

Published 25 мая 2023, 05:19

Modified 25 мая 2023, 05:21

Updated 25 мая 2023, 05:21

Гладков рассказал о состоянии белгородцев, пострадавших при прорыве ДРГ

Гладков рассказал о состоянии белгородцев, пострадавших при прорыве ДРГ

25 мая 2023, 05:19
Фото: 1MI.
Сюжет
Атака ДРГ на Белгородскую область
В реанимации остаётся один человек, сообщил губернатор.

Украинская диверсионная группа проникла в Грайворонский городской округ 22 мая. На территории Белгородской области группа пробыла около суток: уже 23 мая Минобороны и силовики смогли вытеснить последнего члена группы из региона.

Без пострадавших среди мирных жителей не обошлось: был убит один мужчина, состоящий в белгородской самообороне, одна пожилая женщина умерла во время эвакуационных мероприятий, ещё десять человек были ранены.

Известно, что все пациенты получили средние и тяжёлые ранения и находятся в отделениях травматологии, хирургии и нейрохирургии. Сегодня, 25 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о состоянии трёх белгородцев, которые находились в реанимации.

Из реанимации переведены два человека в обычное отделение. Остается пока в реанимации один, в тяжёлом состоянии. Врачи делают всё необходимое для того, чтобы спасти жизнь и здоровье. Надеюсь, что всё будет хорошо.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Разрушения, окопы и мятые машины: последствия от атаки ДРГ в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Журналисты попали под обстрел в Козинке, куда ранее прорвалась украинская ДРГБолее 500 домов повреждены после атаки украинской ДРГ на Белгородскую областьЧасы непрерывной канонады: глава Грайворона рассказал об обстрелах перед атакой ДРГ
#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Раненые#Вячеслав Гладков#ДРГ#Атака ДРГ на Белгородскую область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика