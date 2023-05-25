Гладков рассказал о состоянии белгородцев, пострадавших при прорыве ДРГ

Posted 25 мая 2023, 05:19
Published 25 мая 2023, 05:19
Modified 25 мая 2023, 05:21
Updated 25 мая 2023, 05:21
Украинская диверсионная группа проникла в Грайворонский городской округ 22 мая. На территории Белгородской области группа пробыла около суток: уже 23 мая Минобороны и силовики смогли вытеснить последнего члена группы из региона.
Без пострадавших среди мирных жителей не обошлось: был убит один мужчина, состоящий в белгородской самообороне, одна пожилая женщина умерла во время эвакуационных мероприятий, ещё десять человек были ранены.
Известно, что все пациенты получили средние и тяжёлые ранения и находятся в отделениях травматологии, хирургии и нейрохирургии. Сегодня, 25 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о состоянии трёх белгородцев, которые находились в реанимации.
Из реанимации переведены два человека в обычное отделение. Остается пока в реанимации один, в тяжёлом состоянии. Врачи делают всё необходимое для того, чтобы спасти жизнь и здоровье. Надеюсь, что всё будет хорошо.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области