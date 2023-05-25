Гладков подтвердил обнаружение боеприпаса в белгородском селе

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
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Updated Сегодня, 13:01
В Белгородской области нашли неразорвавшийся снаряд. Эту информацию подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. По данным главы региона, его обнаружили в селе Калинино Яковлевского горокруга.
На текущий момент территория оцеплена. Инженерная группа Минобороны РФ проведёт работы по его ликвидации.
Ранее сообщалось, что боеприпас нашли в поле. Речь шла об авиабомбе ФАБ-500. До ближайших домов — не более 300 метров. Её обнаружили при полевых работах.