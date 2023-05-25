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Гладков подтвердил обнаружение боеприпаса в белгородском селе

25 мая 2023, 11:20
Фото: 1MI
В селе Калинино Яковлевского горокруга нашли неразорвавшийся снаряд. Территория оцеплена.

В Белгородской области нашли неразорвавшийся снаряд. Эту информацию подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. По данным главы региона, его обнаружили в селе Калинино Яковлевского горокруга.

На текущий момент территория оцеплена. Инженерная группа Минобороны РФ проведёт работы по его ликвидации.

Ранее сообщалось, что боеприпас нашли в поле. Речь шла об авиабомбе ФАБ-500. До ближайших домов — не более 300 метров. Её обнаружили при полевых работах.

Авиабомбу обнаружили в белгородском селе
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Вячеслав Гладков#Происшествия#Авиабомба#ФАБ-500
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