Газопровод и стоки? Жалоба белгородки на полигон ТБО попала к президенту

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
На имя президента РФ поступило обращение белгородки Кристины Дорониной по вопросам экологической безопасности и работе полигона бытовых отходов. В своём письме она рассказала, что в Яковлевском горокруге шесть лет «незаконно работает большой полигон твёрдых бытовых отходов площадью 50 га». На его строительство выделили 291 млн рублей, «в том числе бюджетных денег». Кроме того, по словам белгородки, мусор вывозят через газопровод высокого давления, который от этого может взорваться.
Также по данным Дорониной, соседние с полигоном поля загрязняются стоками, что угрожает жизни людей.
Администрация Яковлевского горокруга не принимает мер по пресечению нарушений закона. Местная прокуратура пока борется с незаконным полигоном, но безуспешно.
Кристина Доронина
Решение о строительстве полигона принял муниципальный совет тогда ещё Яковлевского района и застройщик. Согласно документам, его возводили в рамках инвестиционной программы, разработчиком которой выступила компания «Экотранс-С».
Общий объём финансовых потребностей для реализации программы составил 295 млн рублей. При этом 161 млн рублей потребовалось на строительство экологического комплекса, 6,5 млн рублей — проектирование и 127 млн рублей — обслуживание заёмных средств. Что касается источников финансирования, планировалось, что 288 млн рублей будут заёмными (кредит и проценты), а 6,5 млн рублей — иные источники.
При этом возврат инвестированного капитала хотели осуществить за счёт установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей услуг компании «Экотранс-С» в общей сумме 295 млн рублей за весь период реализации инвестиционной программы.
Проектирование и строительство экологического комплекса было рассчитано на 2017 год, а возврат инвестиций — с 2018 по 2023 год.
Таким образом, в документах указано, что за счёт установленной надбавки к тарифу для потребителей «Экотранс-С» на период 2018 по 2023 год в сумме 291 млн рублей и собственных средств организации в сумме 4,3 млн рублей планировалось обеспечить возврат кредитных ресурсов и достичь окупаемости инвестиционных вложений.
При этом в 2022 году прокуратура Белгородской области заинтересовалась действиями «Экотранс-С». В частности, правоохранительные органы намерены были проверить реализацию инвестиционной программы, касающейся строительства мусороперерабатывающего комплекса, а также условия эксплуатации полигона ТКО и обоснованность установленных тарифов на обращение с отходами, сообщал «Абирег».
«По вопросам оценки обоснованности установления размера тарифа по обращению с ТКО, выполнения подрядчиком инвестиционной программы, а также неустранения нарушений при эксплуатации полигона прокуратурой области организована проверка», — подчеркнули в прокуратуре Белгородской области.
По данным муниципалитета, полигон ТБО расположен в Яковлевском горокруге в границах СПК «1 Маяк». Он включён в официальный Госреестр объектов размещения отходов.
В настоящее время полигон работает на основании лицензии от 19 декабря 2022 года, выданной Центрально-Черноземным межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
При этом в официальном ответе представители муниципалитета заявили, что администрация деньги на строительство полигона ТБО не выделяла. Оно проходило исключительно за счёт средств «Экотранс-С», без привлечения бюджетного финансирования.
Что касается маршрута транспортировки мусора, он не проходит через газопровод высокого давления.
Чтобы узнать, навредил ли полигон экологии, журналисты Бел.Ру направили запрос в Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора. В ведомстве ответили, что в результате анализа информации они установили, что загрязнённые земли относятся к землям сельскохозяйственного назначения.
Поэтому мы направили запрос в Россельхознадзор. Спустя почти месяц пришёл ответ. В нём сказано, что в апреле текущего года из управления Росприроднадзора они получили обращение от гражданки по факту сброса загрязнённых стоков с территории полигона твёрдых бытовых отходов на прилегающие к нему земельные участки сельскохозяйственного назначения.
По данному факту специалист ведомства обследовала земельные участки, прилегающие к полигону. По итогам сброса загрязнённых стоков не было установлено.