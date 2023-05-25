Газопровод и стоки? Жалоба белгородки на полигон ТБО попала к президенту

На имя президента РФ поступило обращение белгородки Кристины Дорониной по вопросам экологической безопасности и работе полигона бытовых отходов. В своём письме она рассказала, что в Яковлевском горокруге шесть лет «незаконно работает большой полигон твёрдых бытовых отходов площадью 50 га». На его строительство выделили 291 млн рублей, «в том числе бюджетных денег». Кроме того, по словам белгородки, мусор вывозят через газопровод высокого давления, который от этого может взорваться.