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Фейк: Вода в Грайворонском округе отравлена и воняет радиацией

25 мая 2023, 18:27
Фото: 1MI
Губернатор сообщил белгородцам, что это очередная ложная информация, которую распространяют жители Украины.
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Фейк

В ходе вечернего прямого эфира у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова сразу несколько жителей Грайворонского городского округа спросили о воде. Одной из жительниц кто-то рассказал, что вода отравлена, а вторая пожаловалась на запах радиации, исходящий от воды.

Но глава региона всю эту информацию назвал ложной.

По моим данным, это фейк, которым наши враги пытаются нас запугать. Насколько я понимаю, малая доза радиации не пахнет. А если большая доза, как в Чернобыле, то в воздухе пахнет озоном и появляется металлический привкус во рту. Но у нас такого нет, это фейк.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Радиация#Отравленная вода#Фейк#Фейковые новости#Общество#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков
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