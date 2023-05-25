Фейк: Вода в Грайворонском округе отравлена и воняет радиацией

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
В ходе вечернего прямого эфира у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова сразу несколько жителей Грайворонского городского округа спросили о воде. Одной из жительниц кто-то рассказал, что вода отравлена, а вторая пожаловалась на запах радиации, исходящий от воды.
Но глава региона всю эту информацию назвал ложной.
По моим данным, это фейк, которым наши враги пытаются нас запугать. Насколько я понимаю, малая доза радиации не пахнет. А если большая доза, как в Чернобыле, то в воздухе пахнет озоном и появляется металлический привкус во рту. Но у нас такого нет, это фейк.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области