Фейк: Вода в Грайворонском округе отравлена и воняет радиацией

В ходе вечернего прямого эфира у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова сразу несколько жителей Грайворонского городского округа спросили о воде. Одной из жительниц кто-то рассказал, что вода отравлена, а вторая пожаловалась на запах радиации, исходящий от воды.