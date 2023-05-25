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Дожди и грозы ожидаются в Белгородской области в пятницу

25 мая 2023, 14:21
Фото: 1MI
26 мая на территории региона будет облачно с прояснениями. Прогноз погоды опубликовало областное ГУ МЧС.
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Погода

В Белгородской области в пятницу, 26 мая, будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди, местами ожидается туман. Днём кратковременные дожди, местами грозы. Ночью температура опустится до 10-15°С, в светлое время суток потеплеет до 21-26°С.

В Белгороде в конце рабочей недели в ночное время температура опустится до 15°С, пройдёт дождь. Днём воздух прогреется до 21°С. Синоптики уточняют, что гроза начнётся примерно в полдень.

На выходных в областном центре без осадков. В субботу, 27 мая, ночью до 14°С. Днём потеплеет до 24°С. В воскресенье в тёмное время суток ожидается 15°С, днём температура поднимется до 21°С.

В Белгородской области резко ухудшится погода
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Грозы#Туман#Дожди
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