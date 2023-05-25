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Детям безопаснее с родителями: белгородка попросила не открывать школьные лагеря

25 мая 2023, 09:50
Фото: 1MI

Белгородка попросила не открывать школьные лагеря этим летом

Соответствующую тему подняли во время прямого эфира главы министерства образования области Андрея Милёхина. Министр заявил, что лагеря будут работать не в приграничных районах.
Сюжет
Школы

В ходе эфира местная жительница попросила Андрея Милёхина пересмотреть решение о работе пришкольных лагерей из-за оперативной обстановки: «Линейки нельзя, детей собирать нельзя, лагерь с количеством детей приблизительно 300 человек можно. Понимаю, что многие родители устали за дистанционку, хотят отправить детей в школу. А что делать учителям? Не дай бог опасная ситуация. Куда деть такое количество детей? Очень прошу пересмотреть решение о школьные лагерях и отложить его до лучших времён. Детям сейчас безопаснее с родителями, а не толпой в школах».

Министр напомнил, что пришкольные лагеря будут открываться не в приграничных территориях, а также с учётом обстановки, по запросам родителей и с соблюдением всех требований безопасности.

Мы проводили совещание с начальниками управления образования. До конца недели мы собираем ту самую родительскую потребность. В каждой семье своя ситуация, свои возможности. В целях обеспечения безопасности с педагогическим коллективом уже ведётся соответствующий инструктаж и работа по соблюдению мер безопасности. Напомню, что мы отдельным образом всех проинформируем о том, в каком режиме пришкольные лагеря будут работать.
Андрей Милёхин
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#Алина Харина#Школьный лагерь#Общество#Школы#Белгородская область#Андрей Милёхин
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