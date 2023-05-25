Детям безопаснее с родителями: белгородка попросила не открывать школьные лагеря

В ходе эфира местная жительница попросила Андрея Милёхина пересмотреть решение о работе пришкольных лагерей из-за оперативной обстановки: «Линейки нельзя, детей собирать нельзя, лагерь с количеством детей приблизительно 300 человек можно. Понимаю, что многие родители устали за дистанционку, хотят отправить детей в школу. А что делать учителям? Не дай бог опасная ситуация. Куда деть такое количество детей? Очень прошу пересмотреть решение о школьные лагерях и отложить его до лучших времён. Детям сейчас безопаснее с родителями, а не толпой в школах».