Детям безопаснее с родителями: белгородка попросила не открывать школьные лагеря

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
В ходе эфира местная жительница попросила Андрея Милёхина пересмотреть решение о работе пришкольных лагерей из-за оперативной обстановки: «Линейки нельзя, детей собирать нельзя, лагерь с количеством детей приблизительно 300 человек можно. Понимаю, что многие родители устали за дистанционку, хотят отправить детей в школу. А что делать учителям? Не дай бог опасная ситуация. Куда деть такое количество детей? Очень прошу пересмотреть решение о школьные лагерях и отложить его до лучших времён. Детям сейчас безопаснее с родителями, а не толпой в школах».
Министр напомнил, что пришкольные лагеря будут открываться не в приграничных территориях, а также с учётом обстановки, по запросам родителей и с соблюдением всех требований безопасности.
Мы проводили совещание с начальниками управления образования. До конца недели мы собираем ту самую родительскую потребность. В каждой семье своя ситуация, свои возможности. В целях обеспечения безопасности с педагогическим коллективом уже ведётся соответствующий инструктаж и работа по соблюдению мер безопасности. Напомню, что мы отдельным образом всех проинформируем о том, в каком режиме пришкольные лагеря будут работать.
Андрей Милёхин