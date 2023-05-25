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Published Сегодня, 20:53

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Детские лагеря, расположенные рядом с белгородскими лесами, работать не будут

25 мая 2023, 20:53
Фото: 1MI
О том, что лагеря «Сокол», «Юность» и «Гагарина» этим летом не примут детей, сообщил глава региона.
Сюжет
Дети

В ходе вечернего прямого эфира глава Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос местной жительницы. Женщина поинтересовалась, будут ли этим летом работать те детские лагеря, которые расположены вблизи лесов.

По информации губернатора, «Сокол», «Юность» и «Гагарина» работать не будут.

Нет, они работать не будут, и я думаю, что Вы со мной согласитесь. Сейчас это сделать нельзя.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Зато школьные лагеря в Новооскольском округе этим летом работать будут. Эту информацию глава региона сообщил в прямом эфире другой белгородке.

Белгородские дети смогут отправиться в оздоровительные лагеря других регионов
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#Александра Склярова#Детский лагерь#Общество#Дети#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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