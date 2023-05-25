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Белгородцы попросили отменить уроки в школах на последней учебной неделе

25 мая 2023, 12:50
Фото: 1MI
Соответствующее предложение озвучила местная жительница во время эфира главы регионального министерства образования Андрея Милёхина.

Белгородка попросила отменить учебные занятия, которые продлены до 31 мая, или перевести детей по всей области на дистанционное обучение из-за неспокойной обстановки. 

Андрей Милёхин отметил, что продолжительность учебного года никто не продлевал, график учёбы до 31 мая был принят в начале текущего учебного года.

Ещё раз напомню, что календарный график проведения учебного года, который был утверждён в сентябре, подразумевает определённое количество часов на освоение тех или иных программ. Напомню, что 1, 9 и 11 классы закончили учебный процесс 23 мая. У других классов занятия не продлены до 31 мая, а изначально до этого числа и планировались.
Андрей Милёхин

Также министр добавил, что родители могут обратиться в школу с заявлением о переводе ребёнка на дистанционное обучение, если считают, что ребёнку будет безопаснее находиться дома.

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#Алина Харина#Уроки#Дистанционное обучение в школах#Образование#Белгородская область#Андрей Милёхин
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