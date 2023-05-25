Белгородцы попросили отменить уроки в школах на последней учебной неделе

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Белгородка попросила отменить учебные занятия, которые продлены до 31 мая, или перевести детей по всей области на дистанционное обучение из-за неспокойной обстановки.
Андрей Милёхин отметил, что продолжительность учебного года никто не продлевал, график учёбы до 31 мая был принят в начале текущего учебного года.
Ещё раз напомню, что календарный график проведения учебного года, который был утверждён в сентябре, подразумевает определённое количество часов на освоение тех или иных программ. Напомню, что 1, 9 и 11 классы закончили учебный процесс 23 мая. У других классов занятия не продлены до 31 мая, а изначально до этого числа и планировались.
Андрей Милёхин
Также министр добавил, что родители могут обратиться в школу с заявлением о переводе ребёнка на дистанционное обучение, если считают, что ребёнку будет безопаснее находиться дома.