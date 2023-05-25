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Белгородцев попросили проверить состоянии укрытий

24 мая 2023, 21:37
Фото: Bel.ru
Губернатор обратился к жителям Белгородской области с просьбой сообщать, если с укрытиями в подвалах домов что-то не так. Сейчас состояние временных убежищ особенно важно.
Сюжет
Укрытия

В Белгородской области уже давно организовали укрытия, сделали их карты, обозначили ближайшие с помощью табличек и краски. Тем не менее, остаются места, где укрытия находятся в очень плохом состоянии — присутствовать в них невозможно.

Одно из таких укрытий нашли в селе Соболевка Валуйского округа. Местная жительница Анастасия рассказала о временном убежище в многоквартирном доме, где она живёт. Ситуация плачевная: мусор, течь канализации и соответствующие запахи.

Глава региона назвал это недоработкой администрации Валуйского округа и пообещал, что проблема решиться в ближайшие дни. Также Вячеслав Гладков обратился ко всем жителям Белгородской области. Он попросил людей сообщать, если их укрытия также не приспособлены для нахождения в них.

Пожалуйста, сообщайте, будем стараться реагировать. Особенно в приграничных районах. Объём огромный уже сейчас выполнен по большинству муниципалитетов, но наверняка остались какие-то недочёты. Будем исправляться, если мы их будем видеть. Молчать здесь нельзя.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В случае ЧС укрытия в Белгороде откроют в течение максимум пяти минут
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