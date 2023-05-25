Белгородцев попросили проверить состоянии укрытий

Posted Сегодня, 21:37
Published Сегодня, 21:37
Modified Сегодня, 21:39
Updated Сегодня, 21:39
В Белгородской области уже давно организовали укрытия, сделали их карты, обозначили ближайшие с помощью табличек и краски. Тем не менее, остаются места, где укрытия находятся в очень плохом состоянии — присутствовать в них невозможно.
Одно из таких укрытий нашли в селе Соболевка Валуйского округа. Местная жительница Анастасия рассказала о временном убежище в многоквартирном доме, где она живёт. Ситуация плачевная: мусор, течь канализации и соответствующие запахи.
Глава региона назвал это недоработкой администрации Валуйского округа и пообещал, что проблема решиться в ближайшие дни. Также Вячеслав Гладков обратился ко всем жителям Белгородской области. Он попросил людей сообщать, если их укрытия также не приспособлены для нахождения в них.
Пожалуйста, сообщайте, будем стараться реагировать. Особенно в приграничных районах. Объём огромный уже сейчас выполнен по большинству муниципалитетов, но наверняка остались какие-то недочёты. Будем исправляться, если мы их будем видеть. Молчать здесь нельзя.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области