Белгородцам через СМС предложили вступить в ряды «настоящей российской армии»

Posted Сегодня, 19:51
Published Сегодня, 19:51
Modified Сегодня, 19:53
Updated Сегодня, 19:53
В ходе вечернего прямого эфира губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову рассказали о странных сообщениях, которые накануне прислали жителям. Некоторым белгородцам пришли сообщения от Легиона «Свобода России»*, в которых их призывали не бояться и вступать в ряды «настоящей российской армии».
Губернатор рассказал, что это за сообщения и как следует к ним относиться.
Это те люди, которые стреляют по мальчишкам, грабят старушек и крадут автомобили. Поэтому не обращайте внимания на эти пустые слова. Это наши враги, с которыми мы боремся.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
*Признан террористическим, запрещён на территории РФ.