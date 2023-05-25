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Белгородцам через СМС предложили вступить в ряды «настоящей российской армии»

25 мая 2023, 19:51
Фото: 1MI
Сообщения жителям региона присылали участники Легиона «Свобода России»*.
Сюжет
СВО

В ходе вечернего прямого эфира губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову рассказали о странных сообщениях, которые накануне прислали жителям. Некоторым белгородцам пришли сообщения от Легиона «Свобода России»*, в которых их призывали не бояться и вступать в ряды «настоящей российской армии».

Губернатор рассказал, что это за сообщения и как следует к ним относиться.

Это те люди, которые стреляют по мальчишкам, грабят старушек и крадут автомобили. Поэтому не обращайте внимания на эти пустые слова. Это наши враги, с которыми мы боремся.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

 

*Признан террористическим, запрещён на территории РФ.

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#Александра Склярова#Легион#Сообщения#СМС-сообщения#Общество#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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