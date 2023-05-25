Белгородцам через СМС предложили вступить в ряды «настоящей российской армии»

В ходе вечернего прямого эфира губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову рассказали о странных сообщениях, которые накануне прислали жителям. Некоторым белгородцам пришли сообщения от Легиона «Свобода России»*, в которых их призывали не бояться и вступать в ряды «настоящей российской армии».