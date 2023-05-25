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Белгородское село второй раз за сутки попало под обстрел ВСУ

25 мая 2023, 16:53
Фото: 1MI
РСЧС отправили СМС-оповещения жителям Новой Таволжанки.
Сюжет
Обстрел

25 мая в 19:45 жителям села Новая Таволжанка Шебекинского округа пришли СМС-оповещения об обстреле. РСЧС попросили местных жителей срочно спуститься в укрытия.

Официальной информации о последствиях обстрела пока нет.

Новую Таволжанку уже второй раз за сутки обстреливают с украинской стороны: в первый раз СМС-оповещения об обстреле жители получили в 17:25. Также сегодня был атакован посёлок Сурково в Шебекинском округе.

За сегодняшний день жители Шебекино и Новой Таволжанки также получили СМС-оповещения о ракетной опасности, их просили спрятаться в укрытиях.

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#РСЧС#СМС-оповещение#Обстрел ВСУ#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Александра Склярова
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