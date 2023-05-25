Белгородское село второй раз за сутки попало под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
25 мая в 19:45 жителям села Новая Таволжанка Шебекинского округа пришли СМС-оповещения об обстреле. РСЧС попросили местных жителей срочно спуститься в укрытия.
Официальной информации о последствиях обстрела пока нет.
Новую Таволжанку уже второй раз за сутки обстреливают с украинской стороны: в первый раз СМС-оповещения об обстреле жители получили в 17:25. Также сегодня был атакован посёлок Сурково в Шебекинском округе.
За сегодняшний день жители Шебекино и Новой Таволжанки также получили СМС-оповещения о ракетной опасности, их просили спрятаться в укрытиях.