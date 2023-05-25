«Белгородский автовокзал» присоединился к «Белгородскому автовокзалу»

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
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Updated Сегодня, 06:09
ООО «Белгородский автовокзал» уведомил, что 16 мая после внеочередного собрания участников общества было принято решение реорганизовать прекращающее деятельность общество: теперь «Белгородский автовокзал» присоединяется к ООО «Белгородский автовокзал».
Дело в том, что у организаций одинаковые названия, но отличаются ИНН и ОГРН. Известно, что ООО «Белгородский автовокзал» зарегистрировано в Белгороде с 1996 года — организации 27 лет. Руководит ею Андрей Городов.
Чистая прибыль вокзала составила в 2022 году 17,7 млн рублей. Выручка от продажи — 43,5 млн рублей.
99,97% автовокзала принадлежит ООО «Белгородский автовокзал». Ещё по 0,015% уставного капитала принадлежит Дмитрию и Михаилу Тебекиным.